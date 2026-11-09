RDEsc: Nicolás Perrone analizó las continuidades entre los pontificados de Francisco y León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina también abre una oportunidad para revisar la historia de la Iglesia y las continuidades entre su pontificado y el de Francisco. El historiador Nicolás Perrone, especialista en la historia de la Compañía de Jesús, analizó el vínculo entre ambas figuras y repasó el papel que los jesuitas tuvieron en distintos momentos de la historia.

En Ronda de Escritores (RDEsc), por +Perfil, conducido por Osvaldo Quiroga, Perrone también presentó su libro “El último jesuita de la provincia del Paraguay”. La obra reúne las cartas de Diego León de Villafañe, el único jesuita de esa provincia que logró regresar al Río de la Plata después de la expulsión de la orden, y permite reconstruir aspectos políticos, sociales y religiosos del proceso de independencia.

León XIV y Francisco: las continuidades entre dos pontificados

Perrone contó que vivió la visita del actual Pontífice con emoción, tanto por su condición de católico como por su interés histórico. Incluso asistió a una de las misas junto a su pareja y describió la experiencia como un acontecimiento que todavía estaba procesando.

Al analizar el paso de un papa jesuita como Francisco a León XIV, el historiador destacó las continuidades entre ambos. También recordó, con humor, una antigua rivalidad entre las órdenes religiosas a las que pertenecieron: durante la Edad Moderna, jesuitas y agustinos mantuvieron fuertes diferencias teológicas y morales.

Según explicó, a los jesuitas se los acusaba de ser demasiado abiertos y tolerantes, mientras que a los agustinos se los asociaba con una moral más estricta. Sin embargo, más allá de esa rivalidad histórica, consideró que el nuevo pontificado mantiene una línea de continuidad con el anterior.

"Creo que todos podemos ver en este caso las continuidades magisteriales entre Francisco y León", sostuvo. En esa misma línea, señaló que el actual Papa hizo referencia en varias oportunidades a la imposibilidad de Francisco de realizar aquella visita a la Argentina.

La Compañía de Jesús, una orden de vanguardia y abierta al diálogo

Al repasar la historia de los jesuitas, Perrone señaló que se trata de una orden heterogénea, aunque identificó algunos rasgos que considera centrales para comprender su trayectoria. Entre ellos, destacó su carácter innovador en el terreno teológico y su disposición al diálogo con otras tradiciones culturales y religiosas.

"Siempre fue una orden de vanguardia teológica", afirmó. Como ejemplos, mencionó los intercambios con el confucianismo y la tradición brahmánica de la India, además de la participación jesuita en los debates intelectuales de la Europa de la Ilustración.

También destacó la presencia de la orden en distintos espacios de poder. Los jesuitas participaron de las cortes europeas, fueron confesores de monarcas y se involucraron en discusiones políticas y religiosas, una característica que, según Perrone, también contribuyó a los conflictos que atravesaron su historia.

Otro de los aspectos centrales fue su vocación educativa. El historiador remarcó que la Compañía de Jesús fue una de las primeras órdenes religiosas que incorporó la educación como parte de su carisma, una orientación que luego retomaron otras congregaciones.

Diego León de Villafañe, el último jesuita de la provincia del Paraguay

El libro “El último jesuita de la provincia del Paraguay” recupera un conjunto de cartas de Diego León de Villafañe, un religioso tucumano perteneciente a la élite local. El material forma parte de una investigación vinculada con la tesis doctoral de Perrone y reúne las cartas conocidas que escribió después de regresar al Río de la Plata tras la expulsión de los jesuitas.

Villafañe volvió a la región hacia fines del siglo XVIII y llegó a ser testigo de los acontecimientos que desembocaron en la independencia. Desde San Miguel de Tucumán, intercambiaba correspondencia con el comerciante cordobés Ambrosio Funes, hermano de una de las figuras intelectuales vinculadas con ese proceso.

En esas cartas aparecen opiniones políticas, conflictos familiares y observaciones sobre los acontecimientos de la época. Villafañe, por ejemplo, cuestionaba la liberación de esclavos, comentaba las victorias militares de Manuel Belgrano y expresaba su malestar frente a algunas decisiones de los gobiernos revolucionarios.