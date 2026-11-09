Así fue el despliegue musical que acompañó al papa León XIV en la misa de Palermo: 150 voces y más de 70 instrumentos en escena

El papa León XIV celebró este lunes 9 de noviembre una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, acompañado por un ensamble coral de más de 150 cantantes y 70 instrumentistas de la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela. La música tuvo un lugar central en la ceremonia, con canciones y oraciones que se alternaron con las palabras del Pontífice.

Antes de comenzar la misa, León XIV recorrió el pasillo dispuesto entre los fieles a bordo de uno de los dos papamóviles construidos especialmente para su visita. Miles de personas lo recibieron a lo largo del recorrido, mientras el Papa se acercaba al lugar de la celebración.

Al inicio de la ceremonia, el Pontífice se refirió a la recepción de los fieles y al sentido de la comunidad religiosa. “Mi visita hoy a esta tierra argentina me permite ver en sus rostros el entusiasmo de la fe, que es el gran don del Espíritu en nosotros. La obra más hermosa que nos encomendó el Señor es su Iglesia, visible cada vez que el pueblo de Dios se reúne alrededor de la misma mesa para darle gracias”, expresó.

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Para la misa se conformó el Ensamble Coral León XIV, integrado por seis agrupaciones de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La formación estuvo bajo la dirección del maestro Darío Domínguez Xodo y contó con arreglos musicales de Tobías Buteler, quien adaptó las piezas para el conjunto de voces e instrumentos.

La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela acompañó a León XIV

La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela estuvo integrada por más de 70 instrumentos de distintas familias. La sección de cuerdas reunió primeros y segundos violines, violas, violonchelos y contrabajos. En los vientos de madera participan flautas -incluido el flautín en algunos pasajes-, oboes, clarinetes y fagotes. La formación se completó con cornos franceses, trompetas, trombones y tuba, que integran la sección de vientos de metal.

También hubo timbales y otros instrumentos de percusión, arpa y un órgano de dos manuales. Este instrumento cuenta con dos teclados superpuestos y, habitualmente, una pedalera que se acciona con los pies. Sus registros permiten modificar el timbre y combinar diferentes sonidos. La presencia de estos instrumentos amplió los recursos de la orquesta para acompañar las 13 piezas del repertorio litúrgico.

Cómo se preparó el ensamble que estuvo en la misa del Papa

La preparación del conjunto comenzó meses antes de la visita papal. Los seis coros convocados tenían trayectorias y estilos diferentes, por lo que uno de los principales desafíos fue coordinar las voces y unificar la interpretación del repertorio. “Fue un desafío muy grande”, explicó a Infobae Teresa Terán, integrante del Coro Bienaventurados, una de las agrupaciones que forman parte del ensamble.

La organización musical estuvo a cargo de Terán, el sacerdote Sebastián Achcar, el arreglador y orquestador Tobías Buteler y el rector de la Catedral de Buenos Aires, Alejandro Russo. La selección surgió de una lista inicial de canciones que luego fue revisada para definir qué obras formarían parte de las ceremonias.

Coro en misa del Papa León XIV

Terán explicó que buscaron composiciones que representaran a la Argentina y que, al mismo tiempo, acompañaran la oración de quienes participaran de la misa. Por su parte, Achcar precisó que las trece piezas pertenecen al repertorio litúrgico y estimó que entre tres y cuatro fueron escritas por compositores argentinos. La selección también incluyó canciones tradicionales, obras en latín y piezas con elementos del folclore.

Una vez definido el programa, Buteler trabajó en los arreglos para adaptar las composiciones a la formación coral y orquestal. El repertorio fue presentado ante el Vaticano y, según Achcar, la intención fue lograr una identidad común entre las voces, las melodías y los instrumentos.

Uno de los momentos centrales de la preparación fue el ensayo general realizado en la Usina del Arte, donde los más de 150 cantantes y los 70 músicos de la orquesta pudieron interpretar juntos las piezas por primera vez. Hasta ese encuentro, los grupos habían trabajado por separado. La práctica fue abierta al público y las entradas podían solicitarse a través de la página del espacio cultural.

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La experiencia también reunió a participantes de distintas parroquias, comunidades y localidades. En la preparación también participaron integrantes de la comunidad dominica, entre ellos los frailes Román y Clemente.

Asimismo, se realizaron ensayos en la Catedral de Buenos Aires, aunque estos requirieron una organización específica porque el templo recibe visitantes durante toda la jornada. Terán contó que se establecieron acreditaciones y controles de asistencia para ordenar el ingreso de los participantes y garantizar la continuidad de las prácticas. Aunque al comienzo la logística representó una dificultad, luego permitió avanzar con la preparación.

El repertorio de la misa y la participación del coro en el encuentro con jóvenes

La música de la celebración fue pensada para acompañar los distintos momentos de la misa, con intervenciones corales e instrumentales entre las palabras y las oraciones. El programa reúne trece piezas litúrgicas y combina tradiciones musicales distintas, con composiciones argentinas, obras en latín y elementos del folclore.

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Entre las canciones que forman parte de la preparación está “Quédate con nosotros”, que también fue elegida para el encuentro de jóvenes previsto en el Monumento a los Españoles. Terán confirmó que el Coro Bienaventurados ya interpreta esa obra en sus reuniones habituales y que la tiene publicada en Spotify. Sobre la presentación ante el Papa y el público, la cantante expresó: “Va a ser impresionante”.

Durante una entrevista previa, parte del coro también interpretó “Señor, toma mi vida nueva”, una de las canciones conocidas del repertorio católico. Achcar señaló que los integrantes del grupo tienen gustos musicales variados y que, fuera de los ensayos, escuchan folclore, rock nacional e internacional. También destacó los vínculos de amistad que se consolidaron durante la preparación.