Eduardo Valdés, acusado en su momento de visitar kirchneristas en presión, reinvidica la visita del Papa a la cárcel

En el marco de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el diputado nacional por Unión por la Patria y exembajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, pasó por Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190) para reflexionar sobre el impacto pastoral y político del viaje pontificio. En una charla atravesada por la emoción y los problemas técnicos del vivo, el dirigente peronista respaldó el mensaje social del Santo Padre, reivindicó su próxima visita a la cárcel de Devoto y repasó las controversias que rodearon sus propias visitas a exfuncionarios detenidos durante los años del operativo "Puf".

Eduardo Valdés es abogado, diplomático y dirigente político que actualmente se desempeña como diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando al Bloque Unión por la Patria; presidió la Comisión del Mercosur desde julio del año 2025, fue embajador argentino en el Vaticano y jefe de gabinete de la Cancillería en el año 2003.

Eduardo, muy buenos días. Jorge Fontevecchia te saluda. Primero, antes de hacer alguna pregunta, me contaba la producción que estás allí en el Cottolengo Don Orione. Me dicen que te emocionaste mucho, que lloraste. Contanos primero tu impresión emocional sobre lo que viviste ayer y hoy.

Bueno, la verdad que ayer... Yo siempre creo que hay que ver al Papa, y porque hace bien, sea de cualquier religión que seas, creas o no creas. Siento que hace muy bien ver a un papá. Entonces ayer, cuando lo vi, la verdad me motivó para ir hoy a Don Orione y fui, y no llegué a verlo. Pero yo creo que esa emoción, que no es la del feligrés, es la emoción de alguien que representa la virtud, que representa lo mejor que aspiramos como seres humanos y estuvo a la altura de las circunstancias el Papa León. Yo creo que no era fácil venir a la tierra del Papa Francisco y estar a la altura, y yo creo que estuvo a la altura y más. Y hoy también en Don Orione y ahora en la misa, en el Monumento a los Españoles. Me gusta su humildad, cómo se quiere nutrir con la población. Nos ha dejado un mensaje: que la economía no debe subordinar la dignidad humana , la dignidad de la vida; que, al contrario, la economía debe estar subordinada a la dignidad de las personas, a la vida humana. Y yo creo, creo que eso es universal de cualquier fe y de cualquier... de los mejores valores y tradiciones. Por eso me gusta que en nuestro país en estas horas se viva en esa comunidad de valores.

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Conozco tu ponderación y tu equilibrio, pero muchas personas te conocen simplemente por aquellos audios que trascendieron cuando vos ibas a visitar a detenidos del peronismo en distintas cárceles, el llamado "Operativo Puf". Pero esencialmente donde vos hablabas de la posibilidad que tenía, la única posibilidad que tenía la Argentina a tu juicio, es que con el espíritu del Papa Francisco, en ese momento todavía Papa allí en el Vaticano, pudiera producir un cambio. Un cambio de subjetividad en la Argentina, concretamente el regreso de un gobierno peronista. Hoy, lo que viviste ayer, lo que estás viviendo hoy, ¿te hace suponer que aquello que no logró de manera perenne Francisco lo pueda producir en la visita de este Papa León XIV que tiene algún componente más allá de pastoral, político?

Efectivamente, el Papa va a visitar hoy la cárcel de Devoto. Francisco es el que nos enseñó en ese "Tuve hambre y me diste de comer, me sed y me diste de beber, estuve preso y me viniste a visitar". Yo soy tributario de esa parábola del buen samaritano. Y cuando las presiones o las detenciones son injustas, mucho más. Y soy de los que creen que nadie puede... nadie debe estar detenido injustamente, y yo parece que si encima está detenido, debe estar en condiciones de dignidad también. Por lo tanto, espero que en este mes, en esta visita que va a hacer, creo que es pasado mañana el Santo Padre, ahí esté el símbolo de la justicia primero y de la dignidad de la vida en las cárceles.

Eduardo, no te quitemos más tiempo. Sabemos que estás sin voz, así que bueno, volveremos a conversar con vos cuando pase lo del Papa. Muchas gracias y te mandamos un fuerte abrazo.

Jorge, y disculpá, pero la emoción pudo más que mi garganta. Un abrazo.

Lo hemos percibido claramente. Muchísimas gracias.

MEG