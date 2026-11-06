Otro escándalo que sacude al Gobierno: Sebastián Pareja, el otro Adorni

La investigación periodística suele colarse por las grietas menos pensadas. En el caso del diputado nacional Sebastián Pareja , el hilo del que tiró la revista Noticias no comenzó en una fiscalía ni en la Oficina Anticorrupción, sino en un juzgado de familia de San Nicolás, en medio de un cruce de demandas por alimentos con su exesposa.

A partir de ese expediente, el periodista Rodis Recalt reconstruyó una trama de movimientos bancarios no declarados, extracciones en efectivo por 300 mil dólares y la compra de un departamento exclusivo en Puerto Madero puesto a nombre de su madre, una jubilada de 80 años. En esta entrevista para Modo Fontevecchia , por +Perfil , Radio Perfil (AM 1190) , Recalt expone los datos, las inconsistencias patrimoniales y el repentino salto en la calidad de vida de un dirigente que transitó décadas como asesor de bajo perfil y hoy encarna una de las contradicciones más severas del discurso libertario.

Rodis Recalt es un periodista de la casa especializado en política e investigación. Forma parte del equipo de la sección política de revista Noticias desde el año 2012, especializándose en temas de los servicios de inteligencia, el poder judicial y los entramados del poder político y empresarial. Es el creador y autor de Generación 94, un exhaustivo trabajo de investigación sobre la reforma de la Constitución argentina en el año 1994, materializado en un libro y en un formato podcast. Por ese aporte a la memoria institucional fue distinguido por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Tapa de revista Noticias

Rodis, me decía ayer Gustavo González que él cree que la tapa de Noticias que vos hiciste esta semana si no fuera porque el Papa llega a la Argentina el caso de Sebastián Pareja, que es otro Adorni, ahí veámoslo: el departamento que tiene en Puerto Madero está a nombre de la madre, que no coincide sus recursos con su patrimonio, y que sería otro caso similar al de Adorni. Así que, contanos.

Mirá, bueno, pasa que además de lo de la llegada del Papa, también sucedió lo de Santiago Peña en Paraguay, y eso hace que los temas se diluyen un poco, pero el caso de Sebastián Pareja comienza con esta historia, con esta imagen que te voy a mostrar, que es un departamento en Puerto Madero. Este edificio se llama La Porteña 2 es uno de los del Grupo Faena, está sobre la calle Juana Manso, no sobre el lado donde está el Hotel Faena, el Art Center y todo eso. Bueno, este departamento fue comprado en enero de este año a nombre de la mamá de Sebastián Pareja , que se llama Matilde Benzi . Vamos a ver la siguiente imagen, que es el frente, y ahí está la escritura —hicimos un pedido de información al Registro de la Propiedad Inmueble— que dice que es un departamento de 133 metros cuadrados.

Edificio La Porteña 2

Bueno, ¿cómo llegamos a esta historia? ¿Cómo arranca?

En la siguiente imagen vas a ver una foto de Sebastián Pareja con su exesposa, con una mujer llamada Luciana Díaz. Luciana Díaz estuvo casada con Sebastián Pareja.

Sebastian Pareja y Luciana Díaz

Ellos estuvieron casados, se conocieron en 2011. Sebastián Pareja, abogado; ella lo va a ver para que le ayude a tramitar su divorcio de su esposo anterior, y empiezan ellos a tener una relación, un romance que se traduce en un casamiento en 2015. En 2016 nace la hija de ambos. Y bueno, vivieron un matrimonio bastante feliz hasta que en 2018 se terminaron separando. Desde ese momento están en litigio, con demandas cruzadas. Ella se terminó yendo de la Ciudad de Buenos Aires y lo terminó exigiendo a él por alimentos. Nosotros encontramos un expediente...

La paradoja de la vida: el abogado que ayudó en el divorcio anterior se casa con la demandante y luego termina siendo demandado.

Totalmente

El karma puro

Ellos se conocieron por un litigio y hoy el círculo se cierra en litigio también entre ellos. Ella le hizo una demanda por alimentos , y en el Juzgado de Familia de San Nicolás está el expediente en donde se registraron todas estas operaciones bancarias que permitieron la compra del departamento. De la cual tenemos la sospecha de que es el origen de los fondos para comprar este departamento ¿Por qué? Porque el juez hizo un pedido al Banco Santander que informara si la pareja tenía cuentas ahí. Entonces, el banco responde y dice sí, Pareja tiene cuentas acá y es cotitular con su padre.

Todo por un juicio de divorcio.

Todo por un juicio de divorcio, totalmente, arranca así. El juez dice, sí, Pareja tiene una cuenta acá, es cotitular con su padre . Bueno, mándame el último año de resúmenes bancarios. El primero que tenemoms en el recuadro en rojo son movimientos que nos llaman la atención de lo que recibe Pareja. Es un ingreso por 40 millones de pesos en junio de 2025. Pareja en ese momento estaba también con un problema de trabajo que era tapado de organizar la campaña y el cierre de lista.

Resumen bancario de Pareja

El siguiente extracto es otro movimiento que es de agosto. En agosto recibió 9 millones, 21 millones y 11 millones de pesos , todo dentro del mismo mes, sumando alrededor de 40 millones de pesos.

Movimientos bancarios de Pareja

El siguiente movimiento...

Que en esa época eran 40 mil dólares, porque el dólar era un millón.

Estaba a mil en 2025. En la siguiente imagen vas a ver que hay otros movimientos que esto es fines de 2025. Diciembre de 2025.

Después de las elecciones.

Después de las elecciones. Después incluso de su propia asunción como diputado nacional. En ese momento tenía un saldo de 236.000 dólares en el banco. Había recibido una transferencia más, creo que por unos 10 millones , y después de unos 236.000 dólares . Así cerró el año fiscal para esta cuenta de Sebastián Pareja con su padre. Cuando fuimos a ver la declaración jurada de Pareja, no aparecieron estos ingresos. Es decir, que en principio no sabemos si tiene declarada la cuenta, porque él tiene cajas de ahorro declaradas sin informar a qué banco corresponde, pero dice que tiene cero pesos y cero dólares. Evidentemente esta no está declarada. Entonces, él, siendo cotitular, no tendría declarada esta cuenta.

Movimientos bancarios de Pareja en diciembre 2025

Y en enero, que es la siguiente imagen, en enero de este año, él tiene esta extracción por sucursal, o sea, la extracción en efectivo de 300.000 dólares. La operación se hizo el 30 de enero de 2026.

Movimientos en Dólares de Pareja

Con la compra del departamento .

Y si ves la siguiente imagen, la escritura —que es la escritura a nombre de Matilde Benzi— se hizo el 30 de enero; es la última línea amarilla del documento: el 30 de enero de 2026. Bueno, la operación se hizo por 350.000 dólares . Hay 50.000 dólares ahí que nosotros detectamos —40.000 detectamos de los movimientos—, que en la declaración jurada él declara que le hizo un préstamo a su madre de 40.000 dólares, para tal vez comprar este departamento. Todos los números coinciden en que el destino final de la plata fue para esta operación.

Escritura de departamento de Pareja

¿Qué nos encontramos de esta historia de los padres?: los padres tienen 80 años, están casados. Él trabajó en el Banco Central y ella trabajó en la Justicia. Hoy no registran ninguna actividad, no son ni siquiera monotributistas, están totalmente retirados de la vida activa y acaban de comprar este departamento que todas las fuentes nos indican que es un departamento que compró, evidentemente, Pareja.

Te voy a decir una cosa más, una cosa que sucedió que es muy llamativa.

¿Allí quién vive?

Allí no sabemos quién vive. Pareja declara en el juicio que tiene con su ex que él alquila un departamento. Y ahí vamos a los gastos de Pareja, que es otro tramo de esta historia. Volvamos un segundo para atrás: la imagen de los 300.000 dólares , la transferencia, que es justo la anterior a esa. Ahí arriba vas a ver vas a ver los días anteriores. Abajo está la línea roja, dice 300.000 dólares. Pero en las otras columnas que son las de los ingresos, entre el 5 de enero y el 17 de enero recibieron transferencias en dólares. La cuenta esta, 12.500 dólares, 12.500 dólares, 12.500 dólares, 12.500 dólares, 4.000 dólares. Todo eso para completar los 300.000, porque recordamos que él cerró el año con 236.000. Entonces recibió alrededor de, en 15 días, alrededor de 65.000 dólares. Todas las juntas. Bueno, esa es la forma de ese dato, número que quería contártelo porque también es bastante revelador, ¿no? Porque ya no son 40 millones de pesos perdidos en algún momento del año, sino fueron todos juntos 65 mil dólares en 15 días, que recibe esta cuenta. En noviembre habían puesto a la madre como cotitular, porque al principio eran ellos dos los cotitulares de la cuenta, el padre y él. Y terminarán añadiendo a la madre para Suiza. Bueno, ¿cómo es la vida de pareja? ¿Cómo es su vida económica? Pareja, en el litigio con su exesposa, cuenta que él vive en la avenida del Libertador y Maure, en Belgrano; que alquila un departamento —dice que paga 1.800.000 pesos—. Nosotros fuimos a ver en los registros de las webs para ver cuánto se alquila un departamento en esa zona: las características que él define —que más o menos son tres ambientes, dos habitaciones: una para él, otra para su hija, y un living— están más o menos entre 2.000 y 3.000 dólares de alquiler. Él dice que paga 1.800.000, que son más o menos 1.600 dólares. Él dice que paga de expensas 1.400.000 pesos. Él dice que alquila una casa en un country cerca de Exaltación de la Cruz para estar cerca de su hija, que vive en Capitán Sarmiento (la hija vive con la exesposa). Y además dice que paga por mes 3 millones de pesos de manutención, que es el origen del litigio. La exesposa dice que él podría pagar más, que tiene más capacidad económica. Él tiene un salario de alrededor de 5 millones de pesos.

Sebastián Pareja, el otro Adorni

Entonces tiene 1.400.000, tiene casi tres millones solamente en vivienda, y otros tres millones que manda a la hija —o sea, son 6 millones—, y además alquila la casa en el country en Exaltación de la Cruz. Ya estamos muy por encima de la capacidad económica del diputado como tal. Y él declara que su único ingreso hoy es el de diputado. No registre sociedades, no registre ningún otro tipo de actividad.

Pero ¿cinco millones es lo que hoy tiene como ingreso por su dieta como diputado?

Sí, exacto. Bueno, le mandamos las preguntas a Pareja, le preguntamos, hicimos todo el trabajo, hablamos unos dos días antes con sus voceros...

Y el año pasado esos 40.000 dólares que ganaba en determinado momento, 65.000 dólares en diciembre. ¿Cuál es el justificativo de los ingresos que él declara en su declaración jurada?

En su declaración jurada esos ingresos no están. Y a la respuesta que nosotros le mandamos no respondieron. Pero ni siquiera fue un "no vamos a responder": fue silencio de radio. Nada.

Y ese departamento que compró a nombre de la madre ¿cuánto vale?

Ese departamento —buena pregunta—, 350.000 dólares divididos los 133 metros cuadrados que tiene, da más o menos 2.600 dólares el metro cuadrado en Puerto Madero, donde el valor de mercado de la propiedad está alrededor de 5.000 y 6.000 dólares. Un departamento en el mismo edificio está alrededor de 750.000 dólares.

Entre 700 y 750.000 dólares...

O sea, el doble.

El doble. Entonces, la sospecha es o que escribió por menos —que es una cosa habitual que se suele hacer para pagar menos impuestos, que a él no le correspondería porque es un funcionario público—,

Lo que estaríamos diciendo es que para cubrir la parte legal de la escritura...

Sí

Tuvo que poner esos dólares en el banco casualmente para poder llegar a la cantidad de dinero con la que se iba a escribir. Que otra cantidad de dinero no estaría en esa cuenta, obviamente.

Totalmente, o sea porque si lo pagó al precio real de lo que vale, si el dueño anterior no regaló su departamento por 2.600 metros dólares el metro cuadrado y lo vendió al precio real, hay 300 mil dólares más, 400 mil dólares más que no sabemos de dónde salió el dinero.

¿Es una especie de hilo de continuidad de un gobierno en el que se construyó con personas sin, sin partido político detrás, sin trayectoria, sin equipos?

Te diría sí, y que es de revista. Sí, es un poco peor. Porque en el caso de Sebastián Pareja, él viene del sistema político: él fue asesor de Carlos Menem en el Senado, en su etapa de senador; de ahí conoce a los primos Martín y Lule Menem —con quien compartió despacho con Lule en algún momento—. Es su único ingreso histórico: él es empleado de la Cámara de Diputados y del Senado desde 2003-2004. Su ingreso principal siempre fue la actividad pública.

Pero no tenía un departamento en Puerto Madero. O sea, hay una mejora económica, un salto económico a partir del gobierno libertario.

Totalmente. ¿Sabes cómo descubrimos esto? Porque nosotros hicimos un pedido de informes al Registro de la Propiedad Inmueble a todos los Pareja. O sea, nosotros llegamos al departamento de la madre de Sebastián Pareja a partir de la búsqueda, porque le hicimos un pedido al padre —que no tiene propiedades—, le hicimos un pedido a él —que tiene la mitad de un departamento, que es una oficina de 80 metros cuadrados en Bartolomé Mitre y Uruguay...

Alquila, todo lo que contaste es que alquila: alquila en Belgrano, alquila en Exaltación de la Cruz.

Y tiene la mitad de un departamento con su hermana—. La otra mitad la tiene su hermana María Elena Pareja, que es además la jefa de gabinete en este momento.

La jefa de gabinete de su diputación.

Exacto, la jefa de gabinete de su despacho, o sea, la jefa de despacho. Entonces, él tiene solamente un departamento de 80 metros cuadrados, la mitad. Ese es su capital, que lo tiene incluso declarado en la declaración jurada, que en un momento lo tenía registrado como una donación, después como una herencia.

Es decir que, a diferencia de otros, Sebastián Pareja es alguien que viene en la política desde hace mucho tiempo, pero lo que ahora pasa es que hay un salto cualitativo respecto de la importancia que tenía antes —un oscuro asesor, con un salario que no le permitía acumular propiedades—, y ahora de golpe se convierte en una persona que tiene un salto en su calidad de vida, en su capacidad de invertir.

Totalmente

Otro Adorni, entonces, a pesar de que Adorni era una persona que venía del periodismo y no de la política y se catapulta en la política a partir de Milei, y en el caso de Pareja venía de la política, igual se catapulta a partir de Milei. Lo que se ve es que en ese momento, junto con Milei, asciende la calidad económica de estos funcionarios.

Sí, sí, sí. Y todo el problema generado a partir de un divorcio con su exesposa.

Esto no termina aquí, evidentemente.

No, no, no. Debe haber muchísimo más, y bueno, estamos buscando a ver qué más se puede conseguir. Pero bueno, todo está también supervisado a la capacidad de los jueces cuando vayan a investigar.

Bueno, pero ahí el periodismo, como demuestra siempre revista Noticias, los va empujando. Felicitaciones, Rodis, muchas gracias.

Gracias

MEG