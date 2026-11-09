Una teóloga francoperuana señaló las diferencias del discurso del Papa en Francia y Argentina

La llegada del papa León XIV a la Argentina y sus primeros discursos en América Latina abrieron el debate sobre el contenido político y pastoral de sus mensajes. En diálogo con Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), la teóloga francoperuana Véronique Lacaros analizó las diferencias entre las intervenciones del Pontífice en Francia, Uruguay y Argentina, y explicó cómo su formación y trayectoria en distintos países influyen en su mirada sobre los desafíos actuales de la Iglesia y las democracias.

Coautora del libro León XIV, retrato de un papa peruano, Lacaros también se refirió a la influencia de los años de misión de Robert Prevost en Perú, su preocupación por la corrupción y la violencia, y su defensa de una paz desarmada y desarmante. Además, destacó la continuidad entre el pensamiento de Francisco y el de su sucesor, especialmente en torno a la justicia social, la inclusión y la búsqueda de la unidad.

Véronique Lacaros es una destacada teóloga, investigadora y jefa encargada del Departamento Académico de Teología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con una sólida formación internacional y una amplia trayectoria en las ciencias sociales y religiosas. Es docente ordinaria asociada a tiempo completo en la Universidad Católica del Perú, investigadora de su Instituto de Democracia y Derechos Humanos y miembro del Seminario Interdisciplinario de Estudios Religiosos. Es coautora, junto al teólogo César Pizcoya, del libro León XIV, retrato de un papa peruano, en el que se repasa la trayectoria de Robert Prevost, con especial atención a cómo sus años de misión en el norte del Perú marcaron su visión pastoral, su cercanía a la piedad popular y su enfoque social al frente de la Iglesia.

Veronique, muy buenos días. Muchas gracias por estar allí. Aquí nosotros, en la Argentina, habiendo tenido al Papa Francisco, no podemos no leer e interpretar cada una de las palabras de su sucesor, León XIV, en clave de Francisco y en clave política. Me llamaba la atención la diferencia entre el discurso que dio en Uruguay y el que dio en la Argentina respecto de las palabras que utilizó. Aquí habló de corrupción, de defender a la universidad, la educación científica, elementos que no marcó en su discurso en Uruguay. Me imagino que ustedes, allí en Perú, lo tienen en una especie de aproximaciones sucesivas: primero en Uruguay, después en la Argentina y después lo van a tener allí en Perú. La veo sonriente. No sé cuánto en Perú su discurso también va a tener una connotación política, pero, con la neutralidad que le da a usted ser peruana, nos puede ayudar a evaluar si nosotros le estamos sobreestimando el componente político de su discurso pastoral.

Claro, cuando hablamos de política, obviamente no podemos pensar que se trata de una política partidaria. Él tiene un enfoque de doctrina social de la Iglesia, del bien común. Entonces, su primera encíclica que ha escrito solo es Magnifica Humanitas, en la cual se dirige a los retos, al reto principal actual de la humanidad, que es la inteligencia artificial, tomando en cuenta todos los demás desafíos relacionados con este, que son el medio ambiente y la guerra. Con la inteligencia artificial, esto lo estamos viendo a diario en las noticias. No tanto en América Latina, pero, para los que están en Europa, la guerra está a la orden del día. Y su nombre, León XIV, significa que él se presenta como el heredero de León XIII, el primer Papa que buscó una manera de abordar los problemas sociales desde la Iglesia Católica. Era la época de la industrialización en Europa y había dos fórmulas: el capitalismo y el comunismo. Él buscó una vía que pudiera dar, en su pensamiento, una manera cristiana de vivir en sociedad.

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Ahora, en particular, cuando usted habla de la justicia social, en el caso de la Argentina casualmente nosotros tenemos un presidente que ha considerado que la justicia social es un robo.

Sí, bueno. No puede haber justicia sin misericordia y no puede haber misericordia sin justicia. Así lo decía el Papa Francisco y lo está retomando el Papa León en Magnifica Humanitas. Hay largas reflexiones sobre la importancia de la justicia. En Perú también lo esperamos con un mensaje fuerte hacia nuestros políticos, nuestros dirigentes, nuestros líderes en general. Nosotros hemos pasado el récord de partidos políticos: 40 partidos en las últimas elecciones. Tenemos el récord de expresidentes en la cárcel. En fin, tenemos varios récords de estos no tan simpáticos, vamos a decir así. Y nuestros problemas principales, que él conoce muy bien —mire, ha vivido 20 años en el Perú y conoce muy bien nuestra realidad—, son la corrupción y la violencia. Hay una criminalidad que se ha desatado en el Perú y todos los peruanos, sin excepción, estamos muy preocupados por esta situación. Y lo que va a afrontar es la tentación de usar la violencia para eliminar la violencia. Es el método que hemos visto en varios países. En particular, lo hemos visto en El Salvador: las personas que molestan las echamos de lado, las ponemos en un botadero humano, las cárceles. No es su lema, pero es algo que repite constantemente: habla de una paz desarmada y desarmante. Es decir, no se puede superar la violencia con más violencia. Se tiene que buscar una forma de paz sin armas y que haga que se caigan las armas.

¿Qué le dejó el discurso del Papa ayer en la Argentina? Cuando usted lo escuchó, ¿cuánto de universal y cuánto de particular, a su juicio, tiene?

Mire, he seguido un poco sus pasos. Mi acento es francés, entonces soy oriunda de Francia, peruana también, y he seguido estos discursos. Es una persona que habla muy directamente, dice las cosas muy directamente, muy claramente, sin provocación. O sea, sus palabras son provocadoras, pero sin agresividad, sin aversión. En un tono como quien dice: "Bueno, estas son las cosas". Yo creo que el tono importa. Es una persona valiente. Lo hemos visto responder claramente cuando ha habido un debate que inició el presidente Donald Trump. Lo hemos visto responder y mantenerse firme, el mismo dijo no tengo miedo. Ahora que hay de internacional en lo que digo. Creo que las democracias en el mundo están viviendo un momento muy complicado, precisamente por la inteligencia artificial y la polarización, gracias a los medios y a la inteligencia artificial en particular, y esto es un peligro. Al contrario, León XIV siempre busca la unidad, y lo dice en su lema: la unidad sin uniformidad. Cuidado, no se trata de que todo el mundo esté a la par. Es una unión de personas en la cual nosotros no solamente toleramos la diversidad, sino que la valoramos y podemos formar una comunidad armoniosa donde todos, todos, todos, como decía el Papa Francisco, estén incluidos. Entonces, esto es un reto a nivel mundial y lo ha expresado en Argentina. Porque, para responder a ciertas políticas que implican, por lo que entiendo —no soy argentina y no me permitiría involucrarme en temas políticos—, una marginalización de una parte de la población, estoy en contacto con varios investigadores en Argentina, trabajamos juntos. Y sí me han contado las dificultades que tienen para seguir investigando.

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Verónica, déjeme aprovechar su doble condición entonces, de peruana pero francesa. Cuando usted analiza el discurso del Papa en Francia, el Papa en Uruguay y el Papa en Argentina, hay un elemento común que usted marca, que es la defensa de la democracia como sistema. Pero hay diferencias respecto de lo que dice en cada país. Me gustaría, si usted nos pudiera hacer una comparación de qué le dijo distinto a los franceses que a los argentinos.

Mire, quizás va un poco por ahí, pero primero yo creo que hay que notar su capacidad de conectarse con la gente. En este sentido, aquí todos los peruanos que lo han conocido dicen que es muy cercano. Pero cuando llegó a Francia dijo: "Tengo raíces francesas". Prevost es un apellido francés. En Perú decimos Prevost, pero en Francia es Prévost. Bueno, en Uruguay fue a buscar algo cuando estuvo en la plaza, habló de la historia de Uruguay. En Argentina habló del Papa Francisco. En Francia buscó que los católicos, que son una minoría en este país tan laico, se sintieran empoderados, que sintieran que pueden aportar a la vida de la nación y que no es porque son minoría que son insignificantes. Bueno, cito así las ideas que me vienen a la mente. Y él conoce muy bien esta situación porque en Estados Unidos los católicos son una minoría. También ha hablado de una sociedad que acoja a los niños. Hay también un problema demográfico, en fin. En Argentina, con el cambio de gobierno, ha habido unas... Yo he visto que tenían esta caricatura de la motosierra. En fin, ha habido, por lo que entiendo, una polarización en la sociedad argentina y problemas económicos. Usted estaba poniendo la economía y él mismo lo dijo tan claramente: la economía al servicio de las personas. Entonces, es una preocupación por la inflación que ha tenido Argentina durante varios años, una preocupación de los argentinos que se entiende. Ha hablado de esto también. Me gustó ver que mencionó a Gardel, que es una figura que viene de Francia.

Exactamente. Sí, tenemos una discusión allí con la nacionalidad de Gardel. Bueno, Véronique, muchísimas gracias y volveremos a consultarla cuando el Papa esté allí en Perú. Muy gentil por su disposición para con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias.

LMM