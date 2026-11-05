Presupuesto 2027: Grachot expuso en el Senado el proyecto de $4,86 billones

En el Salón de Acuerdos Presidente Raúl Alfonsín de la Legislatura de Corrientes, el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, presentó este jueves de manera detallada ante la Cámara de Senadores de Corrientes el proyecto de Ley de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Provincial correspondiente al ejercicio 2027.

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La propuesta económica girada por el Poder Ejecutivo de Corrientes prevé un presupuesto que supera los $4,86 billones. El diseño financiero fue elaborado en consonancia con las metas de gestión del Gobierno provincial y bajo las pautas macroeconómicas fijadas a nivel federal en el marco de la Ley N.º 25.917 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno.

Ejes de gestión y prioridades en servicios esenciales

Durante la exposición técnica, el ministro Héctor Grachot precisó que las asignaciones presupuestarias proyectadas para 2027 apuntan a consolidar las inversiones en las áreas de salud pública, educación, seguridad, desarrollo productivo y conectividad provincial.

El plan de gastos presentado por la cartera económica provincial busca apuntalar la generación de empleo privado y sostener la equidad en el acceso a los servicios del Estado. "El abordaje multidimensional procura optimizar el uso de los recursos públicos y favorecer la obtención de resultados eficientes y sostenibles en el tiempo", indicaron desde el equipo técnico que acompañó al funcionario provincial.

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Obras de infraestructura hídrica y contingencia por El Niño

Un capítulo central del proyecto de ley está orientado a la prevención y mitigación de emergencias climáticas. El texto reservó partidas presupuestarias específicas a la ejecución de obras de desagüe y canalización con el objeto de controlar potenciales anegamientos en departamentos vulnerables de la Provincia de Corrientes.

Asimismo, la previsión oficial contempla partidas de asistencia directa para contención social y logística de las poblaciones que resulten afectadas por el impacto de las precipitaciones vinculadas al fenómeno meteorológico de El Niño, garantizando la operatividad de los mecanismos de respuesta rápida del Estado estatal durante el próximo período fiscal.