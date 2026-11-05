Ruta 13 en Chaco: licitación internacional para pavimentar dos tramos y cuatro accesos

La Dirección de Vialidad Provincial del Chaco convocó a empresas nacionales e internacionales para ejecutar obras básicas y pavimentar los tramos III y IV de la Ruta Provincial 13. La contratación se dividirá en dos lotes que se cotizarán y adjudicarán de manera independiente, mediante la Licitación Pública Internacional N° 01/2026.

El llamado forma parte del Programa de Fortalecimiento de Corredores Viales de la provincia y tendrá financiamiento parcial de FONPLATA, Banco de Desarrollo, a través del préstamo ARG-67/2026. Según informó el Gobierno chaqueño, el proyecto busca mejorar la conexión entre las localidades comprendidas y las condiciones de circulación sobre ese corredor.

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Qué tramos de la Ruta 13 se pavimentarán

El primer lote comprende el tramo III, ubicado entre el empalme con la Ruta Provincial 7 y el cruce con la Ruta Provincial 4. La intervención incluye, además de las obras sobre la Ruta 13, los accesos a Haumonía y Samuhú.

El segundo lote corresponde al tramo IV, que se extiende desde la Ruta Provincial 4 hasta la Ruta Nacional 95, con los accesos a Enrique Urien y Villa Ángela. Para ambas secciones se prevé la construcción de obras básicas y pavimento.

El plazo establecido es de 24 meses para cada sección. La división en lotes permite que las propuestas económicas y las adjudicaciones se tramiten por separado para los dos sectores incluidos en la convocatoria.

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El financiamiento previsto para el programa

Como antecedente de la licitación, el Gobierno nacional aprobó en septiembre los modelos de contrato de garantía y contragarantía vinculados al financiamiento. El Decreto 985/2026, publicado el 14 de septiembre en el Boletín Oficial, establece que el préstamo de FONPLATA para el programa será de hasta US$120 millones.

El programa contempla tanto las obras de infraestructura vial de las secciones III y IV como su administración y supervisión. El esquema aprobado prevé que la Nación garantice las obligaciones financieras asumidas por Chaco y que la provincia responda por los compromisos de pago del crédito.

Las empresas tendrán tiempo de presentar sus propuestas hasta las 10 del 16 de diciembre de 2026. La apertura de sobres se realizará ese mismo día y horario en la sede de Vialidad Provincial, en avenida 25 de Mayo y Ruta Nacional 11, en Resistencia.