Volcó un camión paraguayo en la Ruta 11 y el chofer dijo que esquivó una moto sin luces

El vuelco de un camión paraguayo dejó parte de la Ruta Nacional 11 ocupada durante la madrugada de este lunes 9 de noviembre. El siniestro ocurrió cerca de las 2.20 en el kilómetro 1097, en jurisdicción de Puerto Eva Perón, Chaco.

Los efectivos de la comisaría local entrevistaron al conductor, de 32 años. El hombre les dijo que perdió el control del Scania al maniobrar de golpe para evitar un choque con una moto que circulaba sin luces.

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El chofer salió ileso y les indicó a los agentes que no necesitaba asistencia médica. El camión transportaba botellas de vidrio vacías con destino a Paraguay.

Personal de la comisaría local y de la Policía Caminera reguló la circulación en el tramo donde quedó volcado el vehículo. Los efectivos permanecieron en el lugar a la espera de una grúa para retirar el camión y liberar la calzada.