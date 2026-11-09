El gobernador de Corrientes tras el acto con el papa León XIV: "Recibimos su mensaje de unidad"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, asistió al histórico encuentro que el papa León XIV mantuvo con autoridades del Gobierno nacional, gobernadores de todo el arco político, dirigentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. La ceremonia se desarrolló en las instalaciones del Palacio Libertad, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contando con la presencia del presidente de la Nación, Javier Milei.

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Tras finalizar la actividad oficial, el mandatario correntino volcó sus sensaciones a través de sus canales digitales: "Qué honor representar a nuestra querida provincia en la bienvenida al papa León XIV a la Argentina. Fue una jornada de mucha emoción, en la que recibimos su mensaje de unidad, diálogo, solidaridad y servicio".

El mensaje institucional y el video para la Virgen de Itatí

En su pronunciamiento público, el jefe del Ejecutivo provincial volvió a enfatizar el arraigo religioso de la feligresía litoraleña. "Desde Corrientes, con la devoción que nos une a nuestra Virgen de Itatí, deseamos que lo acompañe, bendiga y proteja en su paso por Argentina", manifestó Juan Pablo Valdés.

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En las horas previas al evento, la delegación oficial correntina había difundido un video institucional destinado al pontífice, en el cual el gobernador resaltó la trayectoria histórica, la fe colectiva y el fervor mariano que caracterizan a los municipios del interior y a la Capital.

Ejes centrales del primer discurso del papa León XIV en el país

Durante su disertación ante el arco político e institucional reunido en el Palacio Libertad, el papa León XIV ofreció su primer discurso en suelo patrio, iniciando su alocución con un sentido homenaje a su antecesor, el papa Francisco.

Además, el Santo Padre instó a la dirigencia a consolidar los canales de diálogo, fortalecer el funcionamiento de las instituciones republicanas y generar oportunidades de desarrollo para la juventud.

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En un pasaje de alto impacto social, la máxima autoridad de la Iglesia Católica abordó la situación laboral y el rol de los Estados, exigiendo políticas públicas que protejan a los sectores vulnerables.

"La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", aseveró el pontífice ante Javier Milei, Juan Pablo Valdés y el resto de los mandatarios provinciales.