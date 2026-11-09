Zdero dijo que salió a buscar inversiones para recuperar el perfil agroindustrial del Chaco

Volcó un camión paraguayo en la Ruta 11 y el chofer dijo que esquivó una moto sin lucesEl gobernador de Chaco, Leandro Zdero, afirmó que su gestión trabaja con productores e instituciones en un plan para modificar la matriz económica de la provincia. Dijo que el objetivo es recuperar el perfil agroindustrial chaqueño mediante la búsqueda de inversiones y el procesamiento local de materias primas. Lo planteó en Presidencia Roque Sáenz Peña, durante la apertura de la 33ª edición de la Fiesta Nacional del Algodón.

“Yo no vine a esperar que el Chaco cambie, vine a cambiar el Chaco”, sostuvo Zdero al defender la búsqueda activa de inversiones. Como ejemplos de la diversificación productiva, mencionó las exportaciones de aceite de girasol y el crecimiento de la producción caprina, que, según afirmó, abastece al mercado interno y también llegó a mercados internacionales.

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El plan para la cadena del algodón

El gobernador destacó la reactivación de la Mesa Nacional Algodonera, que reunió en Sáenz Peña a las provincias productoras para debatir cómo fortalecer el cultivo. También señaló que el Ministerio de la Producción trabaja para triplicar la cantidad de diseños de indumentaria e incorporar nuevas propuestas para los talleres textiles chaqueños.

El ministro de la Producción, Oscar Dudik, puso como ejemplo las prendas confeccionadas por talleres chaqueños que se exhibieron durante el desfile de la fiesta. “Buscamos darle valor agregado a nuestra materia prima”, afirmó el funcionario, que vinculó la confección local con la posibilidad de generar empleo en la provincia.