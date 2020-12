Noticias Relacionadas Grooming | Especialista asegura que todo juego con chat es un riesgo

Seis de cada diez mujeres, niñas o adolescentes que usan redes sociales sufrieron violencia online, según un informe de BTR Consulting que también sostiene -en base a una estimación de Naciones Unidas- que a nivel global, las mujeres tienen 27 veces más probabilidades de ser atacadas en el mundo digital que los hombres.

Los abusos alcanzan tanto al correo electrónico, sistemas de mensajería como WhatsApp o redes sociales en forma de acoso, amenazas, extorsiones y espionaje cibernético, entre otras formas de agresión. Basta con recorrer el día a día las redes para ver las agresiones a las mujeres que se expresan en redes, descalificaciones o alusiones al físico, amenazas y hackeos.

Para el 85% de quienes han sido atacados, la “toxicidad” del ámbito doméstico se trasladó al ámbito on-line. En la mitad de los casos se trató de amenazas directas para ellos o para alguien que conocían, según remarca el informe “Violencia de Género Digital, el efecto sutil, profundo y anónimo de la tecnología” sobre los abusos por parte de un tercero en alguna red social o medio digital en base a una muestra de 3.000 personas.

Como consecuencia, una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo su uso después de ser atacadas. Los ataques fueron más frecuentes en Facebook con el 39%, luego en Instagram con el 23%, WhatsApp 14%, Twitter 10%, TikTok 6%, otras plataformas 10%. Por otra parte, el 29% experimentó el uso de software espía o localizadores GPS en su teléfono o computadora por parte de un tercero.

Algunos comportamientos de violencia y toxicidad:

Espiar el dispositivo de otra persona y/o exigir que envíe su geolocalización. Según el relevamiento, el 29% experimentó el uso de software espía o localizadores GPS en su teléfono o computadora por parte de un tercero.

Acosar a alguien mediante el dispositivo. Como ejemplos, mencionan la tendencia al abuso en redes sociales como Facebook, IG, TikTok o Twitter; y compartir fotos o videos íntimos sin consentimiento de la otra persona.

Controlar lo que hace alguien en las redes sociales. El abuso doméstico on-line puede incluir comportamientos como el monitoreo de perfiles de redes sociales o correos electrónicos. “Muchas relaciones pueden convertirse rápidamente en controladoras, ya que terceros leen correos electrónicos, revisan textos y ubicaciones de publicaciones en redes sociales y/o censuran posteos”, sostienen desde la consultora.

Obligar a la persona a que envíe imágenes íntimas, ponerla en compromiso para que facilite sus contraseñas, enojarse por no obtener siempre una respuesta inmediata, interferir en las relaciones que tiene con otras personas, obligarla a que muestre una conversación privada.

En muchos casos, como en la violencia física, se trata de personas del entorno. Casi un tercio de los participantes del estudio que habían recibido amenazas afirmaron que vinieron de una pareja o ex-pareja.

Consejos. Para protegerse de los ataques y evitar accesos de terceros a la información, los expertos recomiendan actualizar los dispositivos para que sean menos vulnerable ante los ciberataques. Protegerse de los accesos no deseados con contraseñas y patrones de desbloqueo secretos, complejos y seguros. También revisar que no haya aplicaciones que no se habían instalado y las facturas de consumo de datos.

Otra de las recomendaciones es encriptar el contenido. “La mayoría de los sistemas operativos ofrecen la opción de cifrar el contenido del móvil, de forma que para acceder a cualquier información hay que introducir una clave de seguridad”, explican desde BTR. Además de no revelar las contraseñas a nadie, tampoco hay que anotarlas ni usar la misma clave para todas las cuentas.

Los expertos en seguridad anticipan que el problema cobrará mayor relevancia y advierten que hoy afecta especialmente a grupos tan vulnerables como las adolescentes, de la mano de la cosificación. “Encontramos instagramers difundiendo fotos “sugerentes” o con escasa ropa de adolescentes, ofreciendo “nudes” de intercambio, conseguidas a partir de pedidos extorsivos. El medio digital se convirtió en una herramienta poderosa para quienes están detrás de este negocio, donde hay redes de trata”, afirmó Gabriel Zurdo, CEO de BTR Consulting.

Quienes se expresan y hacen campaña por la igualdad de género y sobre temas de diversidad LGTB, son cada vez más atacados “de manera particularmente cruel, particularmente a través de pornografía no consentida, y sus vidas y familias amenazadas”. “Las formas sexistas, racistas y de otro tipo de intolerancia o abuso se cruzan con frecuencia tanto on-line como off-line”, agregó Zurdo.

