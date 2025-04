Las mujeres, cada vez más protagonistas en inversiones de riesgo del mundo financiero

Aunque todavía existen brechas respecto al acceso a la educación financiera y los montos disponibles, las mujeres tienen cada vez más participación en el mundo de las inversiones. De 2023 a 2025 quienes se definen como inversoras “arriesgadas” pasaron de representar el 0,5% al 3%, según un estudio de la compañía Ualá.

Las motivaciones para asumir riesgos financieros son diferentes en hombres y mujeres. Mientras los primeros apuntan a la autonomía económica, las mujeres priorizan la seguridad y estabilidad financiera en el presente. El estudio señala que 4 de cada 10 mujeres (39%) invierten menos del 10% de sus ingresos, y que solamente el 12% destina más del 30% (un porcentaje menor que en el caso de los hombres, que es el 20%) y que prefieren inversiones a corto plazo: más de la mitad (55%) invierte a menos de 6 meses.

Pero la mayor participación de las mujeres, aunque todavía conservadora y menor que la de los hombres, se nota. Elena Alonso, economista y asesora financiera, comentó a PERFIL que “hay cada vez más mujeres interesadas en administrar sus finanzas y usar el dinero de mejor manera”. El crecimiento en representación está estrechamente relacionado con el acceso a la educación: “Últimamente lo que he visto es muchísimo interés de las mujeres. Mi público son 60% mujeres, lo cual es un indicador de que hacen cada vez más inversiones y de a poco van cambiando las carteras y que, a medida que van entendiendo lo que van haciendo, van tomando más riesgo”.

El perfil de las mujeres también se define por la búsqueda de terceras opiniones antes de tomar una decisión. De acuerdo con el informe, “el 33% consulta a familiares o amigos, frente al 18% de los hombres. En contraste, el 34% de los hombres prefiere investigar por su cuenta, mientras que sólo el 18% de las mujeres lo hace”.

“Las mujeres somos más previsoras, tenemos tendencia a cuidar más el dinero al principio de la inversión. Luego nos ponemos un poco más arriesgadas y tomamos mucho más riesgo tal vez que un hombre, pero cuando ya nos sentimos seguras”, destacó Alonso. “Ahí está la importancia de aprender, de educarse, de saber lo que uno está haciendo”.

El estudio señala también que, como barreras para invertir, las mujeres señalan a la falta de conocimiento (30%) como la principal. Le siguen la falta de capital (24%) y el miedo a perder dinero (22%). Por otro lado, cuatro de cada diez mujeres afirman no tener conocimiento sobre inversiones, el doble que los hombres (21%), “lo que resalta la brecha de género en el acceso a la educación financiera. Sólo el 9% se siente cómoda invirtiendo y tomando decisiones informadas, mientras que el 16% tiene nociones básicas”.

Desde ONU Mujeres también abordaron el tema. En diferentes estudios sobre la incorporación de las mujeres en el mundo financiero, afirman que la inclusión está estrechamente relacionada con su inserción en el mundo del trabajo. El acceso a empleos con menor paga o precarios deja disponible un menor monto para la inversión. “El tipo de inserción que las mujeres tienen en el mercado laboral enfrenta múltiples obstáculos: están sobrerrepresentadas en sectores económicos de menor rendimiento, presentan dificultades para acceder a puestos de decisión, se concentran en empleos informales, empresas pequeñas y reciben salarios bajos”.

Una de las ventajas que suma la mujer inversora es el traspaso de conocimientos

Entre las potencialidades y ventajas de una mayor inclusión de las mujeres en el mundo de las inversiones, destacó Alonso, está la de transmitir conocimientos, de manera que la educación financiera llegue de forma más directa a las nuevas generaciones. Si bien “el hombre es el que toma más crédito, el que más se anima a invertir en cosas más arriesgadas al principio, a tener sus propios objetivos financieros, que no sean solo los de la familia y los de la pareja, sino que los propios objetivos” la mujer, “cuando hace algo, quiere que su entorno se contagie”. Por eso, agregó, “es importante que en las mujeres haya mucha educación financiera, porque son las que bajan a los chicos esta información”.

En cuanto a las herramientas de inversión, concluye Ualá, “los Fondos Comunes de Inversión son la opción más elegida en ambos géneros (65%). Las mujeres también recurren a Plazos Fijos (37%) y Cuentas Remuneradas (30%), mientras que los hombres muestran una mayor tolerancia al riesgo y buscan retornos más altos a través de cripto (20% vs. 7% en mujeres), acciones y CEDEARs (46% vs. 28%) y bonos u ONs (20% vs. 11%)”.