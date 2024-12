Mujeres en Bitcoin: la oportunidad estratégica que no se puede ignorar

La narrativa de Bitcoin y las criptomonedas suele girar en torno a su utilidad en contextos de alta inflación, zonas de conflicto y para personas excluidas del sistema financiero. Sin embargo, hay un segmento de usuarios potenciales que, por sesgos culturales y falta de estrategia, aún no recibe la atención que merece: las mujeres. Ellas representan no solo una oportunidad de mercado subestimada, sino también, un componente esencial para el futuro de la industria.

Una economía cuyo futuro es femenino

Las cifras no mienten: siete de cada diez personas en situación de pobreza son mujeres y seis de cada diez excluidos del sistema bancario tradicional también lo son. Además, las mujeres son el principal motor del llamado "sheconomy". Según Mauro Guillén, sociólogo y autor de 2030: How Today’s Biggest Trends Will Collide and Reshape the Future of Everything, para 2030, más del 50% de la riqueza global estará en manos de mujeres, frente al 32% actual. Este cambio no es sólo estadístico: representa una redistribución de poder económico que la industria crypto no está sabiendo capitalizar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En eventos tecnológicos y financieros, las mujeres aún son una minoría. Según datos recientes, apenas el 25% de los puestos de liderazgo en la industria crypto están ocupados por mujeres y su representación en exchanges varía entre el 15% y el 28%, dependiendo de la fuente. Esto limita la diversidad en la toma de decisiones. Además, refleja una desconexión estratégica entre el mercado potencial y los productos ofrecidos.

Bitcoin como herramienta de empoderamiento

La importancia de Bitcoin para las mujeres va más allá de ser un medio de ahorro o inversión. Su potencial radica en ser una herramienta que habilita derechos fundamentales. En palabras de Alex Gladstein, de la Human Rights Foundation, los derechos financieros son un privilegio que permite acceder a otros derechos, como la libertad de movimiento, de contratación y de escape de contextos violentos.

Por ejemplo, la independencia económica es un factor crucial para reducir la violencia doméstica. Según el Banco Mundial, las mujeres con independencia financiera tienen un 40% menos de probabilidad de sufrir violencia doméstica. Sin embargo, en muchos países, las mujeres aún enfrentan barreras estructurales para acceder a cuentas bancarias o crédito. Hasta hace 50 años, en Estados Unidos, una mujer necesitaba la firma de su marido para tener una tarjeta de crédito. Hoy, esas barreras se replican en contextos diferentes y Bitcoin puede ser la llave para superarlas.

La industria crypto necesita repensar su estrategia

La falta de enfoque en las mujeres como usuarias refleja un problema estructural. A pesar de representar el 32% de la riqueza global actual, no existen productos financieros diseñados específicamente para este segmento. Basta con buscar en plataformas como CoinMarketCap términos como "She", "Woman" o "Fem": los resultados son mínimos, en contraste con la abundancia de proyectos centrados en memes masculinos.

Este vacío limita la adopción de las criptomonedas y subestima su capacidad para democratizar el acceso financiero. Las criptomonedas no son solo un medio de intercambio: son traductores de valor humano a una unidad monetaria y las mujeres, como cuidadoras no remuneradas que generan el 22% del PBI global, representan un valor que la industria aún no ha sabido convertir en riqueza transaccionable.

Incorporar mujeres: una necesidad, no una opción

El futuro de la industria crypto depende de su capacidad para adaptarse a las necesidades de un usuario objetivo que ha sido ignorado. Esto implica no solo crear productos financieros que respondan a sus necesidades, sino también garantizar la participación de las mujeres en la construcción de infraestructura tecnológica, en la toma de decisiones estratégicas y en la definición de protocolos de gobernanza.

Sin esta inclusión, la narrativa de Bitcoin como herramienta de empoderamiento y libertad será incompleta. Más allá de la tecnología, lo que está en juego es una revolución de valores: convertir los derechos financieros de un privilegio a un acceso universal.

El futuro es femenino y Bitcoin no solo puede ser parte de este cambio: puede liderarlo. Pero para lograrlo, la industria necesita mujeres, aunque no como un mercado desatendido, sino como el motor que impulse su adopción global. Es hora de pensar estratégicamente, de reconocer que las mujeres son las usuarias ideales para esta tecnología y de trabajar en conjunto para que la utopía de un sistema financiero más justo sea una realidad.