A 20 años del ataque a las Torres Gemelas, un nuevo documental

El próximo 11 de septiembre se cumplirán 20 años de los atentados terroristas en Estados Unidos que causaron la caída de las Torres Gemelas de Manhattan, un ataque al Pentágono de Washington y el desplome de un avión en las afueras de Shanksville, Pensilvania.

Para recordar esos episodios trágicos, Discovery Channel estrenará “Discovery presenta: Los héroes del 11 de septiembre”, un documental que realizó durante 5 años y que muestra la lucha de víctimas y activistas para obtener atención médica y otros beneficios sociales.

Miles de rescatistas que trabajaron para salvar a la población luego padecieron secuelas de salud durante años. Los rescatistas y voluntarios atravesaron enfermedades potencialmente mortales y quedaron en una situación grave debido a las toxinas liberadas en la Zona Cero (Ground Zero), luego del ataque del 11 de septiembre.

El documental muestra un pedido de ayuda al estado que tardó en llegar.

El documental, dirigido por Rob Lindsay, hace foco en los incansables reclamos de tres personas, para mejorar la situación de todos los afectados: Jon Stewart, John Feal y Ray Pfeifer.

Jon Stewart es un presentador de la televisión estadounidense (The Daily Show) que ganó 22 veces los premios Primetime Emmy. John Feal fue socorrista y es activista social del 9 de septiembre y Ray Pfeifer es uno de los héroes del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York.

El 11 de septiembre de 2001

En los episodios del 11 de septiembre del año 2001 intervinieron cuatro aviones comerciales de Estados Unidos, que fueron secuestrados por 19 hombres. Los tres golpes de este ataque se atribuyeron a Osama bin Laden, entonces líder del grupo al Qaeda.

Tardó cinco años en rodarse y acompañó la petición de los rescatistas.

Ese día, el vuelo 11 de American Airlines y el vuelo 175 de United Airlines, fueron secuestrados e intencionalmente estrellados contra las torres norte y sur del World Trade Center, en Manhattan. El impacto y sus consecuencias causaron la muerte de 2.753 personas. Entre esas víctimas, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 trabajaban para la Autoridad Portuaria.

Casi simultáneamente, en el Pentágono, ciudad de Washington, 184 personas morían cuando el vuelo 77 de American Airlines se estrelló contra un sector del edificio.

Por su parte, el vuelo 93 de United Airlines cayó en medio de un campo, cerca de Shanksville, en Pensilvania. También había sido secuestrado por terroristas. Parte de los pasajeros intentaron tomar control de la situación, pero la aeronave se desplomó de todos modos y murieron 40 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación. En realidad, se presume que querían hacerla colisionar en otra parte más densamente poblada, pero la gente lo impidió.

Una lucha con final feliz. El documental se emitirá a los veinte años del atentado.

20 años y un documental

“Agradezco profundamente que Jon Stewart y John Feal me hayan permitido documentar su viaje en busca de justicia”, señala el director de la propuesta de Discovery Channel, Rob Lindsay. “Discovery presenta: Los héroes del 11 de septiembre pone el foco en un grupo de activistas sociales comunitarios que desafió al sistema y ganó. Me entusiasma asociarme con Discovery para dar vida a esta clase de historias”.



Discovery presenta: Los héroes del 11 de septiembre fue producida por Paradox Pictures Inc., y Kelly Zemnickis, Kristine Yanoff y Jaime Sanchez estuvieron a cargo de la Producción General. El acuerdo fue negociado por Ludo Dufour, SVP, International Co-Productions and Sales, Blue Ant International.

El documental se estrenará el sábado 11 de septiembre a las 21:10 hs., por Discovery.

