A 20 años de la crisis de 2001: qué decían las tapas de los diarios del 23 de diciembre

El 23 de diciembre de 2001 cayó domingo. Era el cierre de la semana más fatídica que había sufrido la Argentina en varios años, a partir de la caída del Gobierno de Fernando De La Rúa producto de la crisis y la presión popular en las calles. Conforme a lo que indica la ley, en el Congreso la Asamblea Legislativa debatía desde la noche anterior respecto a la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá y quiénes lo iban a acompañar.

Diario Popular del 23 de diciembre de 2001.

“Mal arranque”, eligió Diario Popular para graficar las tensiones y la dificultad para llegar a acuerdos entre los diferentes bloques políticos. Uno de los ejes giraba en torno a la elección de los nombres para el Gabinete de ministros del nuevo presidente.

El matutino, pese a que todavía no se había confirmado, adelantaba que el jefe de Gabinete iba a ser Jorge Obeid y en la lista aparecían nombres como el de Daniel Scioli, en Turismo, y el de Jorge Taiana, en Derechos Humanos.

"El tango del Adolfo", en Página/12.

Página/12, por su parte, contaba aquel día que el nombramiento del nuevo presidente se había demorado a raíz de la “interna peronista”, aunque presentaba con cautela la posibilidad de que efectivamente el puntano sea el nuevo presidente, lo que se confirmaría más tarde. El título de tapa fue “el tango del Adolfo”, y en la foto se lo ve al dirigente puntano en uno de los halls de entrada de la Casa Rosada. La edición, igualmente, prometía “el plan de Rodríguez Saá.

Mientras tanto, en un recuadro ubicado en uno de los márgenes superiores de la portada se incluyó el título “tortura en Plaza de Mayo”, referido a un informe del periodista Miguel Bonasso sobre la represión de la semana anterior en la Capital Federal.



Para el diario Clarín, el tema del día también era el nombramiento del nuevo presidente interino por 60 días, hasta que se hagan las elecciones para elegir al mandatario que completará el tiempo que había quedado inconcluso tras la salida de la gestión aliancista. “Elegían hoy a Rodríguez Saá”, insistió el matutino en una tapa de impacto con una foto a lo ancho de la página del recinto repleto de legisladores.

La portada de Clarín.

“Trabajosa decisión. La Asamblea se aprestaba a votar esta madrugada a Rodríguez Saá presidente hasta marzo. No estaba claro si los comicios se harían bajo la ley de lemas como quiere el Justicialismo”, sostenía en relación a la disputa legislativa. Para el diario, la interna se terminaría de saldar a partir de la inclusión de nombres menemistas, duhaldistas y vinculados al santafesino Carlos Reutemann en el Gobierno.



La crisis argentina no sólo impactaba en el plano periodístico local, sino que también era vista desde el exterior. Por ejemplo, uno de los que seguía la crisis institucional de cerca fue el diario El País de España, que aquel domingo también tomó el debate en la Asamblea y ofreció un completo panorama de las disputas que había durante el debate. “El candidato peronista amenaza con no pagar la deuda” fue el título principal de la portada.

La repercusión internacional: tapa de El País de España.

“El ex gobernador de San Luis tenía previsto asumir en la madrugada española, con carácter provisional, la presidencia de Argentina. Rodríguez Saá aseguró que Argentina no pagará ni un centavo de la deuda externa “hasta que todos los ciudadanos argentinos tengan trabajo”.