Aborto legal: así reflejaron los medios del mundo el triunfo del proyecto en Argentina

Dos años después del fallido de 2018, este miércoles 30 de diciembre el Senado convirtió en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo con 38 votos a favor y 29 en contra. La Argentina se sumó así a la larga lista de países del mundo que incorporaron este derecho a la regulación nacional. Mientras tanto, medios de comunicación de todo el mundo reflejaron la novedad de nuestro país.

En Estados Unidos, uno de los casi 60 países que brindan acceso legal a abortos seguros, los medios llevaron a la portada de sus portales la noticia sobre la legalización del aborto en el país. The Washington Post tituló "Argentina, el país más grande de América Latina en legalizar el aborto", mientras que The New York Times calificó como "un hito" la decisión de la Cámara alta. En EE.UU. el acceso al tratamiento depende, desde 1973, de las leyes determinadas por cada estado, y la mayoría de los estados han establecido límites gestacionales que varían de 20 a 24 semanas.

Es ley: el Senado aprobó la legalización del aborto en una sesión histórica

Uno de los países que se encuentra a la vanguardia en la temática a nivel regional es Uruguay, en donde La Diaria explica que "la espera" de la legalización del aborto "duró 15 años". En el país oriental el aborto fue despenalizado en 2012.

Otro de los titanes de la región, Brasil, aún no legalizó la medida. O Globo, uno de los multimedios más importantes del país, calificó como "un paso histórico" la medida que establece la legalización del aborto hasta la semana 14 de gestación.

En Europa, la interrupción del embarazo es legal en casi todos los estados, por lo que la noticia resonó en los grandes portales. En Italia, donde fue legalizado en 1978, La Reppublica tituló como "punto de inflexión histórico" la aprobación de la ley.

El Papa había tuiteado ayer, cuando comenzó el debate, que "toda persona descartada es un hijo de Dios", sin hacer explícita referencia a la situación de la Argentina, pero con un guiño sobre el tema. Esta mañana, Francisco expresó que "todos nacemos porque alguien lo ha deseado" desde el Vaticano.

España fue el último país de Europa en legalizar el aborto. Ocurrió hace apenas diez años cuando en 2010, fue legislada la salud sexual para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo puedan hacerlo de forma legal, segura y gratuita en el sistema de salud.

El reconocido tabloide El País destaca en tapa la decisión del Senado argentino y destacó la presencia de la "marea verde" que ha invadido también las calles españolas explica que "ha enterrado así la ley vigente desde 1921, que lo consideraba un delito excepto en caso de violación o riesgo para la vida de la madre".

En Asia, el medio árabe Al Jazeera de Catar destacó que la Argentina es el cuarto país de la región en convertir en ley la interrupción del embarazo. En tanto, explica que la regulación existente indicaba que las mujeres podían solicitar un aborto en caso de violación.

CI/FF