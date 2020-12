Aborto | Un diputado se abstuvo de votar porque dijo que Viviana Canosa lo amenazó

El diputado Daniel Julio Ferreyra, representante de Jujuy por el Frente de Todos, se abstuvo en la votación por la que la Cámara baja aprobó el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo tras denunciar que recibió amenazas por haber hablado a favor de aquellas mujeres que aborten.

Cuando le tocó el turno de disertar anticipó su decisión y dijo: "No estoy actuando libremente y a la hora de votar me voy a abstener. Les pido disculpas".

Viviana Canosa lo puso en evidencia en redes sociales y en su programa televisivo, al acusarlo de corrupto: "Voy a ir casa por casa diputado, a la suya también. Den explicaciones. No se vendan, por Dios. ¡Tengan dignidad!! Usted está a favor de la billetera".

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de legalización del aborto

Por su parte, Ferreyra manifestó durante la sesión extraordinaria: "De ninguna manera podemos considerar democrático lo que me ha pasado a mí. Una periodista cotizada, cuando yo hablaba a favor de las mujeres que se ven obligadas a recurrir un aborto, no tuvo mejor idea que decir que vendí mi voto para votar a favor de la ley".

"No sé si la señora vendió alguna vez algo suyo por plata. A mí nunca me pudieron comprar. No tenía ningún derecho a decir que me habían comprado el voto", lanzó Ferreyra.

Canosa, en la vigilia "celeste"

Durante la espera por la votación, la conductora se acercó al escenario de la marcha organizada por quienes se oponen al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo: "Me la estoy jugando entera: en cuerpo, alma y corazón", comenzó Canosa su discurso en la vigilia "celeste" frente a la Plaza del Congreso.

#SalvemosLas2Vidas

Lo que no te dejaron ver pic.twitter.com/s9eDprIAGG — Viviana Canosa (@vivicanosaok) December 11, 2020

"No les tenemos miedo, la Argentina es Provida", arengó y aseguró que "desde el lugar en donde me toque estar voy a estar defendiendo las dos vidas".

Vigilia celeste por la ley del aborto frente al Congreso

Frente al grupo contrario a la legalización del aborto, Canosa recordó una publicación que hizo hace unos años en la que mostraba una ecografía y dijo "las que son madres lo saben".

La conductora cerró su discurso diciendo "me importa un carajo que se rían, yo defiendo las dos vidas"

