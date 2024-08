Alarma en Caballito: denuncian "carne envenenada" en Parque Rivadavia y ya murieron 5 mascotas

Vecinos del barrio porteño de Caballito denunciaron la aparición de veneno para ratas en el Parque Rivadavia. Un posteo en las redes sociales advirtió sobre la situación: “Ya murió un perrito, los vecinos van a elevar la queja a la comuna 6”. La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA) tomó cartas en el asunto, ordenando medidas para identificar a los responsables.

El problema escaló con rapidez, ya que en los últimos días se reportaron al menos cinco perros muertos por envenenamiento en el parque. Los cebos, que al parecer son colocados en forma de albóndigas, atraen a los animales que pasean por la zona. “Han muerto 5 perritos por veneno para ratas esta semana. Está puesto en unas pequeñas albóndigas difíciles de ver”, relatan en redes sociales los vecinos y paseadores de perros, que buscan advertir a la comunidad sobre el peligro.

¿Veneno para desratizar?

Mariana Dietri, vecina de Caballito, compartió su experiencia sobre el caso de un hombre mayor que solía pasear a sus dos perras caniches por el parque, y que ahora lo hace solo con una de ellas, debido a que la otra falleció tras ingerir veneno en el lugar. "Ahora saca a su otra perra con bozal”, señaló la mujer.

Según algunas hipótesis de los vecinos, el veneno podría haber sido colocado con la intención de desratizar el parque, ya que en la zona cercana a los puestos de diarios también se han encontrado ratas muertas.

"Extrema crueldad hacia la vida animal": el caso de la matanza de pingüinos en Punta Tombo irá a juicio oral y público

Los dueños que están al tanto de estos episodios subrayan que se han enterado por la difusión en grupos de WhatsApp, por publicaciones en redes sociales, por advertencias de comerciantes o, en otros casos, por comentarios de alerta de parte de paseadores de perros.

Iván Manusso y Leonardo Bravo, expertos en la materia, subrayan que este tipo de actos crueles no son exclusivos de Caballito y pueden ocurrir en cualquier barrio de la ciudad. “Cuando voy a una plaza el perro me tira, veo qué es y capaz encuentro una carne con clavos, con veneno, con vidrios. Pasa en todos lados, en toda Capital. Este acto de maldad es porque un vecino tiene bronca hacia los perros o hacia algún trabajador canino, o hacia algún vecino con perro. Ya hay decenas y decenas de muertos, pero las investigaciones no son fuertes, no hacen investigaciones de cámaras y no identifican al responsable que tira los venenos”, detalla Iván.

Por eso, agrega que son importantes los recaudos que pueda tomar el dueño del animal, sobre todo el que anda con las mascotas sueltas: “Primero que nada, que estén atentos a lo que hay cerca de los árboles, cerca de los tachos, en las esquinas. Si el perro agarra una comida o algo, y tiene algún síntoma raro, directamente el perro tiene que ser llevado a la veterinaria, no hay que hacer ningún intento de manipulación”.

Denunciaron a una mujer que llevó a su perro a la carnicería para "faenarlo": "No sé cuál es el problema"

Ambos forman parte del equipo del legislador porteño Emmanuel Ferrario (PRO), quien recientemente presentó proyectos para mejorar el bienestar animal en la Ciudad de Buenos Aires, incluyendo el mejoramiento de los caniles en las plazas. “El proyecto es importante, tanto para el que le gustan los perros como para el que no le gustan. Hoy en día los caniles que tenemos en Buenos Aires son malos, y la gente misma que tiene perros prefiere soltarlos en el parque”, expresa Leonardo.

La UFEMA, dirigida por Carlos Rolero Santurián, con apoyo del auxiliar fiscal Ricardo Bomparola, ordenó medidas para identificar al o los responsables. El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires convocó a quienes puedan aportar información relevante sobre los hechos, en particular dueños de mascotas que hayan sido víctimas de envenenamiento. Además, se ha solicitado la intervención del Centro de Monitoreo de Imágenes (CMU) de la Policía de la Ciudad para conservar registros de posibles pruebas visuales vinculadas al envenenamiento.

El barrio de Caballito sigue en alerta, y los vecinos, preocupados por la seguridad de sus mascotas, continúan compartiendo advertencias a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, mientras esperan respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.

