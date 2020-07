Alberto Fernández al Financial Times: "Cristina no tuvo nada que ver con Vicentin"

El presidente Alberto Fernández ofreció un reportaje al prestigioso diario económico británico, Financial Times, en la que contó que no cree en los planes económicos sino en las metas que, como gobierno, se pueda fijar y concretar. También habló sobre su relación con Cristina Kirchner y desmintió que ella fuera la autora intelectual del anuncio de expropiación de Vicentin, sobre el que luego tuvo que retroceder. “Esa fue mi decisión, ella no tuvo nada que ver con eso”, indicó.

Además, defendió la expropiación de la mayoría de las acciones de YPF Repsol, que en 2012 fue impulsada por Cristina y el kirchnerismo. “Los accionistas habían dejado de invertir y le causaron un gran problema a la Argentina”, argumentó. “Si yo quisiera expropiar compañías no empezaría por las que están en quiebra”, dijo el presidente en la entrevista, para ahuyentar "fantasmas" sobre una posible nacionalización de varias empresas.

Para el presidente, Argentina puede iniciar la recuperación en 2021 luego de una gran caída

Por otro lado se refirió a la deuda externa. Fernández advirtió que no habrá una mejora en la “última oferta” a los bonistas para restructurar 65 millones de dólares de la deuda externa y predijo que en 2021 Argentina podría volver a crecer con las exportaciones de granos a países como China.

“Francamente, no creo en los planes económicos. Creo en las metas que podemos ponernos y cumplir”, explicó el jefe de Estado. “No habrá otra oferta”, explicó sobre la propuesta que hizo a los acreedores privados. Y advirtió que quiere poder mirar a la gente en el futuro y poder decirle que no es un mentiroso.

“No vinimos a pelear con los acreedores, vinimos a arreglar un problema que nosotros no creamos”, dijo Fernández al FT. “No queremos estafar a nadie”, precisó.



