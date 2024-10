La mediación civil en la causa por la cuota alimentaria que reclama la exprimera dama Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández tendrá una nueva audiencia el martes próximo, sin que aún se haya arribado a un acuerdo. En este contexto, Fernández le pidió a su expareja que regrese a Argentina para ejercer una "tenencia compartida" de su hijo Francisco.

Fuentes allegadas a las partes explicaron a la agencia Noticias Argentinas que Yañez exige una suma en euros para solventar su vida en Madrid (lo que incluye el alquiler, la cuota escolar del niño y la prepaga), mientras que el expresidente plantea que puede afrontar los gastos, pero en Argentina y por este motivo formuló el pedido de "tenencia compartida".

En la actualidad, Fernández tiene embargado el 30% de la jubilación de privilegio que cobra cada mes por una suma superior a 14 millones de pesos, según fuentes del caso. Las partes ya se habían reunido de manera virtual en una primera audiencia, que se realizó el 2 de octubre, pero no se pusieron de acuerdo y el caso siguió dilatándose semana a semana.

En su demanda, la expareja de Fernández había reclamado el "embargo total" de su jubilación, pero el Juzgado Civil número 102, a cargo del juez Augusto Montesano, dispuso que la quita quede fijada en un porcentaje sustancialmente menor.

En el fallo de referencia, se resolvió que "el demandado, Alberto Ángel Fernández, deberá pagar a favor de su hijo Francisco Fernández Yañez, el equivalente al treinta por ciento (30%) de su jubilación", un importe que "deberá retenerse en forma mensual y depositarse dentro del tercer día de cada liquidación".

A las audiencias en el juzgado civil a cargo de Raúl Montesano concurren las mismas letradas que actúan en la causa penal abierta por supuesta violencia de género en los tribunales federales de Retiro: Marina Gallego, por Yañez, y Silvina Carreira, por Fernández.

En el fuero penal, el exjefe de Estado está imputado por presuntas "lesiones leves y graves, doblemente agravado por el vínculo, abuso de poder, de autoridad y amenazas coactivas". Este último delito en relación a que, en mensajes entregados por Yañez al fiscal federal Ramiro González, hay menciones de Fernández a la posibilidad de solventar todos sus gastos si evitaba realizar la denuncia por violencia de género.

Noelia del Valle, la exniñera de Francisco, el hijo de Fabiola Yañez y Alberto Fernández de dos años, señaló este martes que para ella los audios donde se escucha al expresidente gritándole a la exprimera dama podrían haber sido "armados" con "inteligencia artificial" ya que ella no presenció "nunca" discusiones de ese tenor entre ambos.

"Esta discusión no es normal, para mí es armada. Al doctor Alberto nunca lo vi en una situación así y a la señora Yáñez tampoco", dijo. "Hoy la inteligencia artificial es enorme, te podría decir que es la voz de Alberto, pero no lo puedo asegurar. No presencié nunca un tipo de discusión como la del audio. Nunca vi a Alberto tratar a nadie así", declaró Del Valle, bajo juramento de verdad ante el fiscal federal Ramiro González.

Ante el fiscal, admitió haber presenciado una sola discusión de la pareja. "Presencié una vez una discusión telefónica entre ellos, pero no escuché que decían, esto fue antes de mi renuncia. Fabiola me llamó cuando Francisco estaba conmigo en el chalet para que lo lleve a huéspedes. Fue el 30 de agosto del 2023, aproximadamente a las 23:30", aseveró.

Noelia Del Valle dijo que los moretones de Fabiola Yañez provenían de "un tratamiento estético"

Además, dijo: "El día posterior me encuentro con la señora Fabiola y le comento que no estaba interesada en vivir este tipo de situaciones de quedar en el medio de discusiones. Por tal motivo, ella consideró que renuncié y lo hice, porque me llamaron de Secretaría porque ella había dado la orden de que yo había renunciado y de que no me podía quedar en la quinta de Olivos".

En relación al vínculo de la pareja, para ella el trato "era cordial", mientras que sobre la presencia de moretones tanto en el cuerpo de Yañez, como en su rostro, indicó que la exprimera dama se "realizaba tratamientos". "La vi en varias oportunidades. La esteticista le extraía sangre y la guardaba en un maletín. Fabiola me comentó al respecto para que no me asuste porque yo le tengo fobia a las agujas. Me dijo que era un tratamiento estético", detalló.

