Alberto Fernández llamó a Lacalle Pou para disculparse por su ausencia en la asunción

Tratando de zanjar con el menor costo diplomático posible su decisión de no viajar al acto de recambio presidencial en Uruguay, Alberto Fernández llamó telefónicamente este miércoles 26 de febrero al mandatario electo del país vecino, Luis Lacalle Pou, a quien ofreció "las disculpas por no poder estar en su asunción", este domingo 1° de marzo.

Así lo confirmaron fuentes de la Cancillería, que indicaron que Fernández "llamó esta mañana" a Lacalle Pou para "explicarle los motivos por los que no podrá viajar a Uruguay". Según ese informe oficial, durante la conversación, ambos mandatarios "coiincidieron en la necesidad de reactivar la agenda bilateral", por lo que "quedaron en que el Presidente va a ir pronto a Montevideo", aunque no confirmaron con precisión la fecha de ese encuentro. Además, según indicó la agencia Noticias Argentinas, ambos dirigentes sobre la "relación de amistad" de Alberto Fernández "con el abuelo y el padre" del presidente entrante de Uruguay. La decisión presidencial de no ir a Montevideo se conocía, y Fernández lo había confirmado a allegados en ocasión del festejo de sus 63 años en Olivos.

La situación contrastó con la importancia que asignó el país vecino al acto de asunción de Alberto Fernandez, al que envió como representantes al ex presidente José Mujica, al actual Tabaré Vázquez y al mandatario electo, Lacalle Pou. Como contracara a esa situación, Fernández indicó que no podría asistir a Montevideo el 1° de marzo por el acto de apertura de las sesiones legislativas en el Congreso de la Nación,

Días atrás, el jefe de Estado argentino había confirmado que "lamentablemente no podría asistir a la asunción de Lacalle Pou", manifestando al mismo tiempo su deseo de "poder viajar en los próximos días a visitarlo y saludarlo".

"Es el presidente electo de un país querido como Uruguay y quiero verlo, por supuesto", manifestó entonces en declaraciones al canal de noticias C5N, pero algunas versiones vinculan el tema a la compleja relación entre Fernández y el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que en su momento le había manifestado al canciller Felipe Solá que estaba dispuesto a un primer contacto con el mandatario argentino cuando ambos se encontraran en Montevideo por la asunción de Lacalle Pou.

Según dichos análisis, esa "invitación" de Bolsonaro a Solá fue destacada de manera protocolar por el Gobierno, pero la apertura de las sesiones legislativas luego obró como tangente para la ausencia en el acto de Montevideo, cuya fecha y hora se conocían hace mucho tiempo.

Ante esa situación el flamante embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, dijo este Fernández se reunirá con Lacalle Pou, "uno o dos días después" de este domingo. "El Presidente ha dicho que no puede viajar el 1 de marzo por sus obligaciones en el Congreso, pero va a ser el primer presidente que visite a Uruguay después de eso. Uno o dos días después de eso va a estar reunido con el presidente Lacalle Pou", aseguró Iribarne a El Destape Radio. El embajador agregó que "la relación comercial con Uruguay es importante y recibimos una balanza comercial superavitaria", y recordó que "hay algunos conflictos que son de baja intensidad".

Cabe recordar que en la campaña electoral uruguaya, Alberto Fernández se situó claramente en favcr del derrotado candidato del Frente Amplio, visitando a Mujica, al presidente Tabaré y participando además en un almuerzo con la fórmula del FA, integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar. Allí Fernández habló de su apoyo a estos en el balotaje que se acercaba con Lacalle Pou, elogiando "los logros del Frente Amplio desde que inició su ciclo en el 2005".