Alberto cenó con amigos en Olivos y ratificó que no irá a la asunción de Lacalle Pou

El presidente Alberto Fernández reunió el sábado por la noche a un grupo de sus amigos más cercanos en la Residencia de Olivos, ocasión en la que festejaron el cumpleaños número 63 del diputado nacional y exembajador en el Vaticano, Eduardo Valdés, y además el ágape sirvió como "despedidas" a los flamantes embajadores en los Estados Unidos, Jorge Argüello, y en Uruguay, delegación que estará en manos de Alberto Iribarne. A propósito de este último destino, el Presidente ratificó que no viajará a Uruguay en los próximos días para la asunción de su par Luis Lacalle Pau.

La decisión de Fernández de no viajar a Montevideo para la asunción de Lacalle Pou se conocía, y si bien el hecho de que ese domingo 1° de marzo se inauguren las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional sirve como excusa, sobrevuela de fondo en el asunto la difícil relación relación con el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que había manifestado su "disposición" a reunirse con Alberto en ese fugaz paso por Montevideo. No habrá confirmaciones, por supuesto, pero en la Rosada se espera que el primer contacto de Fernández con Bolsonaro tenga un voltaje político mayor, y el "no viaje" a Montevideo tendrá el costo de algunas molestias del otro lado del Río de La Plata: como dato político, en la asunción de Alberto Fernández estuvieron el presidente Tabaré Vázquez, el electo Luis Lacalle Pou, y el ex mandatario José Pepe Mujica.

“Lamentablemente el 1° de marzo no voy a poder viajar a la asunción de Lacalle Pou, pero espero poder viajar en los próximos días a visitarlo y saludarlo. Es el presidente electo de un país querido como Uruguay y quiero verlo, por supuesto”, le dijo Alberto días pasados al canal C5N.

“Con el presidente de Brasil veremos cuándo podremos encontrarnos, yo siempre estoy dispuesto”, sostuvo en se momento Fernández sobre la esperada primera foto con Bolsonaro, pero pese a los esfuerzos del canciller Felipe Solá y del embajador en Brasil Daniel Scioli por acercar posiciones, en la relación entre ambos mandatarios siguen latentes los cruces durante la campaña, incluso con uno de los líder derechista del país vecino atacando en redes al hijo del mandatario argentino.

Al justificar su decisión, el mandatario explicó que justo en esa fecha debe inaugurar la sesiones ordinarias del Congreso y dar un discurso sobre la situación del Estado. “Es un día complicado para nosotros”, agregó al tiempo que aclaró que no quiere que “nadie malinterprete” su ausencia como un gesto de desdén.

En Brasilia, el canciller Felipe Solá había solicitado el apoyo de Brasil en la renegociación de la deuda externa de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La tensión entre Bolsonaro y Fernández se hizo visible durante la campaña presidencial de 2019, cuando el jefe de Estado brasileño apoyó abiertamente a Mauricio Macri en las elecciones. Asimismo, el líder del Frente de Todos siempre mostró simpatía por Ignacio Lula da Silva.

Alberto Fernández designó a uno de sus mejores amigos como encargado de la Quinta de Olivos

Cena. En el distendido encuentro del sábado por la noche, además de Valdés, Argüello e Iribarne, estuvieron también además el jefe del bloque de legisladores porteños, Claudio Ferreño; el secretario de Culto Guillermo Olivieri; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; el síndico general de la Nación, Carlos Montero, el director del Banco Nación, Raúl Garre y el titular del Banco Central, Miguel Pesce. La foto del encuentro, con 11 hombres en dos filas, generó las inmediatas alusiones futbolísticas como "el equipo de Alberto".

FDS/HB