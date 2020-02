La reunión con Bolsonaro, el plan de la deuda y otras definiciones de Alberto F

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, le propuso al mandatario argentino Alberto Fernández reunirse el próximo 1 de marzo en Montevideo, Uruguay. El jefe de Estado respondió este jueves 13 de febrero que hoy que no sabe si podrá viajar ese mismo día, dado que en Argentina tiene lugar la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. No obstante, aseguró que le sugerirá encontrarse el día siguiente.

En una entrevista con el programa "Tarde pero temprano", que conduce Oscar González Oro por radio Rivadavia, Alberto Fernández sostuvo: "Tengo muchísima confianza de que si no puedo ir ese día, le propondré vernos al día siguiente", dijo desde su el despacho presidencial.

La propuesta que le hizo llegar el miércoles Bolsonaro fue a través del canciller Felipe Solá, a quien recibió en Brasilia. En el encuentro, planteó la posibilidad de mantener una entrevista con el argentino el 1 de marzo, dado que los dos estarían en la asunción de Luis Lacalle Pou como presidente de Uruguay.

Pese a las tensiones entre ambos líderes desde que Alberto Fernández resultó electo en los comicios de 2019, el encuentro de Solá con Bolsonaro fue catalogado por Cancillería como "cálido" e interpretado como una buena señal de cara a la construcción de una fluida relación bilateral, luego de las críticas del mandatario brasileño.

Bolsonaro propone a Alberto reunirse el día de la asunción de Lacalle Pou

En el reportaje, el presidente abordó además la situación económica del país y reiteró que la Argentina necesita "más plazo" para hacer frente al compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sostuvo, además, que no debe ser costumbre "vivir con la deuda" porque es un "gran condicionante". "Si te endeudás para tener un auto más cómodo, lo entiendo, pero no que te endeudes para pagar deuda", opinó.

Respecto de las negociaciones con el organismo internacional de crédito, expresó: "Quisiera y, creo que lo estamos logrando, tener un diálogo sensato con el Fondo para ver cómo podemos llegar a un acuerdo", y resaltó que el país “no está mal” con el FMI. "Me gustaría que el FMI se comprometiera con el crecimiento de un país porque puede ayudarnos a salir de la catástrofe alimentaria y de pobreza que tenemos", pidió.

Consultado sobre la posibilidad de caer en cesación de pagos, advirtió que desde la administración de Mauricio Macri el país se encuentra "en default técnico". Sobre las acusaciones de la oposición que apuntan a que su administración no tiene un plan económico, argumentó: "Tenemos un plan. Es más, tenemos dos. Por si pasa ´a´, o por si pasa ´b´". Al respecto, opinó que los dirigentes que consideran que no hay plan, intentan "chicanear" la gestión.

Mientras Alberto negocia con el FMI, Cristina alimenta la pelea con el organismo: "Sabemos leer"

El presidente habló además de las jubilaciones, luego de que la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria por 180 días generara críticas desde varios sectores, y aseguró que con la suba del mes de marzo, “se cobrará más de lo que se hubieran cobrado con la fórmula anterior".

Entre los temas, también se refirió a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner: reafirmó que en su Gobierno, él tiene tanto "la tinta como la lapicera", en relación a quienes decían que "la tinta" era de la expresidenta. Cuando el periodista le dijo que "cuando se quede sin tinta no dude en llamarlo" en tono de broma, Fernández amplió: "El día que me esté quedando sin tinta, Cristina me va a alcanzar un cartucho".

A.G./ C. P: