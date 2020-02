Mientras Alberto negocia con el FMI, Cristina alimenta la pelea con el organismo: "Sabemos leer"

La vicepresidenta Cristina Kirchner reaccionó a las declaraciones de Gerry Rice, el vocero del FMI, quien había dicho que no se violaron los protocolos del organismo con el préstamo multimillonario que se le dio a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. "Los argentinos sabemos leer", le respondió por tuiter, sobre la cuenta del propio FMI.

¿"Hacemos valer una prohibición y no la otra?", se preguntó Cristina. La vicepresidenta había criticado desde Cuba al FMI durante la presentación de su libro Sinceramente. Allí, CFK dijo que el dinero que recibió la Argentina se usó para financiar la fuga de capitales. Pero Rice, este jueves, sostuvo que eso no era cierto. Sin embargo, la vicepresidenta volvió a reaccionar en las redes contra esas afirmaciones.

Las críticas de Cristina Kirchner surgen mientras Alberto Fernández renegocia la deuda con el Fondo. Una misión de ese organismo llegó esta semana a la Argentina y se queda hasta el 19 de febrero.

"Yo me pregunto, cuando dicen 'no, no se puede hacer una quita al capital del FMI porque su estatuto prohíbe hacer quitas'. ¿Pero cómo que el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas? También prohíbe que se den préstamos para permitir fugar el dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no?", escribió Cristina Kirchner.

Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 13, 2020

La delelgación del Fondo Monetario Internacional es encabezada por el jefe de la misión del Fondo para Argentina, Luis Cubeddu y por la directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Julie Kozack. En principio se iban a quedar hasta el 14, pero prefierieron extender su estadía hasta el 19 de febrero.

"Durante su estadía, el equipo se reunirá con funcionarios del Ministerio de Economía, el Banco Central y otras instituciones económicas gubernamentales. Se espera que el staff emita un comunicado sobre los resultados de la misión al finalizar la visita", señalaron fuentes del FMI.

En tanto, destacaron que "la misión también será una oportunidad para aprender más sobre la estrategia de las autoridades para abordar la situación de la deuda de Argentina".

El Gobierno nacional busca extender los plazos de pago, ya que hay una fuerte carga de vencimientos entre 2021 y 2023. Las autoridades nacionales creen que es necesario una postergación para que el país pueda crecer y lograr capacidad de pago de la deuda.

MC