Alberto Fernández: "Nuestros opositores electorales piensan en un país donde sobran 20 millones de argentinos"

En el acto de asignación de becas universitarias Manuel Belgrano, el presidente Alberto Fernández aseguró que la diferencia que “tenemos con nuestros opositores electorales es que ellos piensan en un país donde sobran 20 millones de argentinos y nosotros un país donde todos estemos”. Fue en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, del partido bonaerense de Florencio Varela.

“Es una diferencia central” con Juntos por el Cambio, afirmó; por eso ellos creen que “no hace falta abrir hospitales” y “sobran universidades”. Sin mencionarla, pero con destino directo a la ex Gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal señalo: “hay que tener cara para decir no vamos a abrir más universidades porque los pobres no llegan” a esas casas de estudios. Focalizando la mira sobre ese objetivo político aseguró: "Tengo una tranquilidad. (Vidal) Se mudó de la Provincia a la Ciudad de Buenos Aires. Con la Universidad de Buenos Aires, que cumple 200 años, no va a poder".

Al momento de hablar de Arturo Jaureche, el primer mandatario le asignó la calificación de guía a la frase: “Pongamos en la cabeza de cada argentino una Argentina a la cabeza del mundo”. Manifestó que esa idea fue el norte de los gobiernos peronistas a partir de la asunción como presidente de Néstor Kirchner; y agregó que “para construir esa Argentina es necesario que todos estén adentro”.

En referencia al mencionado escritor y político argentino, cuyo nombre lleva la universidad desde donde disertó hoy, Fernández recordó que fue “un ídolo” de su juventud, “lo empecé a leer a los 14 años”. Menciono a los presentes que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente en un bar de CABA (Av. Corrientes y Montevideo) donde mantuvo una charla de “unos 40 minutos. "Lo exprimí” a preguntas, señaló.

Planes sociales: Massa prepara una ley que el propio Gobierno tilda de "electoralista"

Allí Jaureche le dijo al actual presidente: “Sabés lo que pasa con esto m' hijo, que a los argentinos y las argentinas los han convencido de que viven en un país del diablo, que no tiene futuro y no sirve de nada”. Regresando a la actualidad Fernández dijo: “Uno mira el presente y nota que poco a cambiado. Los diarios hablan de la maravillosa vida de los que se fueron a vivir a otros lugares del mundo. Los que se quieren exiliar para salir de este país para tratar de estar mejor.”

Volviendo a la carga contra la oposición, señaló que en el gobierno anterior "pusieron en tela de juicio todo lo que creíamos. Nos quisieron hacer creer que el Estado estaba de más. Ahora admiten que la Salud pasó a un segundo plano. Maltrataron docentes, cerraron escuelas". Y continuó: "Nos endeudaron, dejaron una crisis inigualable y ahora nos explican cómo arreglar la deuda", sostuvo el jefe de Estado.

Al referirse a la educación dijo que "el Estado tiene que acercar los medios y los recursos para que los más necesitados lleguen a la universidad. Nuestro deber es mejorar todos los días la educación. El futuro de la sociedad no está en la riqueza de la tierra, sino en la inteligencia", consideró Fernández.

"Somos un pueblo increíble y nos quieren hacer creer que somos un pueblo sin fuerza, sin ganas. Vivimos la peor pesadilla, todos. No hay peor pesadilla que la pandemia. Fue una tragedia única. Fuimos a buscar vacunas, empezamos a vacunar, nos dijeron que eran veneno, que estábamos trayendo cualquier porquería".

Y finalizó: "Hace falta que nos demos cuenta de que tenemos un país maravilloso y que puede ser la cabeza del mundo. Podemos hacerlo. No es verdad que no se puede. Esa Argentina necesita de todos y cada uno de nosotros. Nadie puede estar afuera", expresó Fernández.

El presidente estuvo acompañado en el acto de asignación de becas Manuel Belgrado por el gobernador y la vicegobernadora bonaerenses, Axel kicillof y Verónica Magario; el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson; el ministro de Educación, Nicolás Trotta; y el rector de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Ernesto Villanueva.

El acto fue para asignar becas para estudiantes universitarios nacionales y provinciales, en el marco del programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Este sistema de becas tiene como finalidad promover el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de grado y pregrado en áreas de políticas públicas consideradas claves para el desarrollo económico del país y la igualdad social. Su objetivo es impulsar la vinculación entre las universidades públicas, el sistema productivo tecnológico nacional y el mercado laboral.

MF CP