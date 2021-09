Alicia Castro criticó los anuncios de Carla Vizzotti: "Las elecciones no se ganan escuchando covidiotas"

La exembajadora de Venezuela, Alicia Castro, arremetió este martes 21 de septiembre contra los ministra de Salud, Carla Vizzotti, tras conocerse anuncios sobre la flexbilización de la cuarentena. "Las elecciones no ganan escuchando covidiotas”, sostuvo.

"No hay otro país del mundo que deje entrar a viajeros SIN vacunación completa. Esperamos que la cuarentena sea EN HOTELES porque La domiciliaria NO se cumple. No se ganan Elecciones escuchando a #Covidiotas", sostuvo Castro en Twitter.

Dicha publicación fue en respuesta a un tuit de Vizzotti en el que ésta última aclaró: "A partir del 1 de noviembre se autoriza ingreso de todos los extranjeros. Quienes no presenten esquema de vacunación completo deberán realizar cuarentena".

La publicación de Alicia Castro, crítica de los anuncios de Carla Vizzotti.

El Gobierno anunció que se "levanta el uso del barbijo obligatorio al aire libre"

Junto a ello, la ministra de Salud enfatizó también en que que no será obligatorio el uso de barbijo al aire libre, además de otras medidas que permitirán flexibilizar la cuarentena frente por la baja sostenida de casos de las últimas semanas.

"No se 'deja atrás la pandemia' con +viajeros sin vacunar trayendo variante #Delta con +del 50% nuestra población sin vacunar. Ni eliminando barbijo y autorizando concentraciones. Los #covidiotas no votan al FdT", agregó la exmbajadora a continuación.

Tras haber sugerido que el presidente Alberto Fernández estuvo "mal asesorado", sugirió seguir una cuenta "para entender cómo una baja de caos de coronavirus no es el fin de la pandemia y puede preceder a un violento surgimiento de Delta".

Otra publicación de la exembajadora de Venezuela, quien arremetió también contra Alberto Fernández.

Covid-19: estas son las nuevas medidas que anunció el Gobierno nacional

Sin embargo, eso no fue todo. Castro calificó también de "asesores bochornosos" a aquellos epidemiólogos convocados por el Gobierno. Insistió en que "Alberto Fernández lee mal las encuestas" y que "las medidas de Vizzotti causan estupor y sorna".

No es la primera vez en que la exdiplomática critica la gestión realizada por la Administración Fernández de la pandemia de coronavirus. Durante el mes de mayo, habló de "negacionismo" y reclamó medidas más duras para frenar el aumento de contagios.

Más recientemente, se pronunció sobre la derrota del Frente de Todos en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e instó al presidente a "escuchar a aquellos que lo pusieron en el poder con sus votos".

"El manejo de la pandemia no es bueno. El gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para SALVAR VIDAS. Lo dijimos hace tiempo, Insistimos", concluyo Castro, haciendo otro fuerte descargo sobre el Gobierno.

