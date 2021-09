Alicia Castro: "Alberto Fernández debe escuchar a los votantes que lo llevamos al poder"

La ex embajadora en Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, se despachó duramente contra Alberto Fernández, y lo hizo cargo de la derrota del oficialismo en las urnas. La militante kirchnerista publicó un hilo de Twitter en donde enumeró todo lo que el presidente Alberto Fernández- a su criterio- hizo mal y reclamó que “el kirchnerismo que le aportó votos, está escasamente representado en sus políticas”.

Dura crítica de Alicia Castro a Alberto Fernández por la pandemia: "Tenemos el récord más triste de la historia"

En línea con lo expresado por referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois, la ex funcionaria denunció que hay “funcionarios que no funcionan, pero que él no los cambio”. Y agregó que “reconocerá hoy el gobierno que no puede ubicar a sus amigos y candidatos en puestos clave”.

En su diagnóstico de lo que fueron las PASO 2021 enumeró que se debe volver a aplicar la Ley de Medios y no pagarles más pauta publicitaria, una Reforma judicial para liberar a los presos políticos afines a Cristina Kirchner, más impuestos a quienes ganan bien y más ayudas económicas para quienes lo necesiten.

Además, Alicia Castro, volvió a destacar el manejo que el mandatario hizo de la pandemia y lo calificó de malo. “El gobierno escuchó a la oposición y no a quienes proponemos medidas para SALVAR VIDAS”, enfatizó en sus redes sociales.

De todos los reclamos, el más fuerte fue por la deuda con los kirchneristas que lo llevaron al poder. “Es hora de escuchar a la mayoría de votantes que lo llevamos al poder”.

La ya habitual detractora de Alberto Fernández enfatizó "No tengo dudas de que hay que hacer cambios en el gabinete. No podemos echarle la culpa de todo al macrismo. Si se hace un gobierno de centro, vuelve la derecha".

