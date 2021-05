Dura crítica de Alicia Castro a Alberto Fernández por la pandemia: "Tenemos el récord mas triste de la historia"

La ex embajadora argentina ante Venezuela y Reino Unido, Alicia Castro, criticó duramente al presidente de la Nación, Alberto Fernández, por el manejo de la pandemia. La ex funcionaria kirchnerista le espetó al mandatario "querer quedar bien con cierto empresariado" y mencionó en sus redes sociales que "vacunar no basta". Por otro lado, también cargó contra la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y mencionó que poner más restricciones los fines de semana "no es serio".

"Hace un año podíamos estar- junto a Alberto Fernández -orgullosos de cuidar más la vida de nuestros compatriotas que el genocida Bolsonaro. En un año, Brasil multiplicó x 10 las muertes y Argentina-que tenia entonces 1200 fallecidos-por 70. Tenemos el récord más triste de la Historia", describió en sus redes sociales Castro citando una declaración de Alberto Fernández donde ponía a Brasil como un mal ejemplo del manejo de la pandemia.

Castro había sido elegida por el Jefe de Estado para ser Embajadora en Rusia, pero la entonces funcionaria del Frente de Todos decidió declinar su postulación por una disconformidad sobre la postura Argentina respecto a Venezuela, país en el que había sido emisaria durante las presidencias de Néstor Kirchner y el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

"Ya los estamos alcanzando. Tenemos + muertes diarias coronavirus por millón de habitantes q Brasil. Y decimos, con razón, que Bolsonaro es un genocida. También negacionista. Alberto Fernández no lo es; Lamenta los muertos. Pero no estamos haciendo nada para evitarlo. Con vacunar no basta", criticó la ex Embajadora el actual manejo de la pandemia que lleva adelante el Jefe de Estado.

La ex funcionaria kirchnerista también acusó a Fernández de "querer quedar bien con cierto empresariado" y cargo las tintas contra Clarín. "Hace un año Alberto Fernández priorizaba la vida. Hoy tenemos + muertos x millón de habitantes que Brasil. El resultado de querer quedar bien con cierto empresariado que no le importa q los trabajadores mueran; con las empresas aéreas, con la oposición y con la tapa de Clarín: La muerte", se endureció Castro.

Críticas a Macri y Carla Vizzotti

En sus citas al manejo de la pandemia, Alicia Castro también criticó duramente a Mauricio Macri y sostuvo que en la cabeza del ex mandatario circula la idea de que "mueran los que tengan que morir". "Bolsonaro es negacionista y el pueblo de Brasil pide un impeachment por el pésimo manejo de la pandemia coronavirus. Macri piensa "que mueran los que tengan que morir” y es despreciable. Nosotros no podemos ser negacionistas, ver la muerte y el sufrimiento y no tomar medidas eficaces", sostuvo Castro, que también se mostró incisiva con las posturas del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Para Castro, si el Gobierno Nacional decide tomar medidas altamente restrictivas durante el fin de semana será "para no molestar a los empresarios", y en ese marco, apuntó contra la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la mencionó argumentando que "no es serio" si se lleva a cabo esa medida sanitaria.

Envuelto en críticas y con el plazo del último DNU con restricciones sanitarias que caduca mañana, el Gobierno Nacional decidirá qué hacer ante los últimos números que viene arrojando la pandemia. Desde el gobierno porteño y la Provincia de Buenos Aires hay coincidencia en que las restricciones deben endurecerse, sobre todo en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En el día de ayer, el Ministerio de Salud informó 39.652 casos nuevos y 494 fallecimientos, números altos si se tiene en cuenta que hay un nivel de ocupación de camas de terapia intensiva por arriba del 70% a nivel país.

GI/FL