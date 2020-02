Aparecen más videos y fotos que acrecientan el misterio del 'Nahuelito'

por Florencia de Sousa

Hace unos días, la periodista Melisa Reinhold contó a través de sus redes sociales que había presenciado algo inusual en el lago Nahuel Huapi en la Patagonia. Mientras descansaba con su novio a sus orillas, escuchó un ruido en el agua que llamó la atención y vio algo que la dejó sin palabras. Como tenía cerca su cámara de fotos, tomó una imagen de "eso". Luego de esto, muchos se contactaron con la joven para compartirle una experiencia similar, e incluso lograron captar la escena en video. Esto comenzó a alimentar aún más el mito del 'Nahuelito', la presunta criatura mitológica que habitaría el lugar.

"Nací en Villa La Angostura y me sorprendió porque era algo que nunca había visto. Estábamos con mi novio distraídos, cuando de repente escuchamos un ruido en el lago como si fuera el de una trucha cuando salta y eso hizo que miráramos al lago, el cual estaba planchado, pero se empezó a formar una sola ola chiquita pero que iba a gran velocidad. Yo no llegué a ver lo que había arriba, pero mi novio dice que llegó a ver tres aletas, que no sabe si son de animales distintos. Fueron diez segundos. Fue por la tarde en un lugar donde no había nadie más, porque se llega ahí con lancha", contó Reinhold a PERFIL.

La secuencia de imágenes de Reinhold. Foto: Gentileza Melisa Reinhold

En ese sentido, agregó: "Como tenía la cámara cerca, pude sacarle tres fotos, pero una fue la que se viralizó porque se nota como que hay algo en el agua. Mi novio se acercó para intentar verlo pero desapareció enseguida. Ninguno de los dos entiende ni encuentra una explicación, porque de hecho la foto tuvo mucha repercusión y comentarios de personas que nos dicen qué podría haber sido lo que vimos. Me escribió mucha gente para decirme que vio lo mismo que nosotros, no estamos locos por lo visto. Me crié acá, con el mito del 'Nahuelito', pero nunca había visto nada. Pienso que por algo similar a lo que vimos nosotros es que se pudo originar esta leyenda".

Entre esas "teorías", Reinhold aseguró: "Hay muchos que me dijeron que pudo haber sido un movimiento de gases abajo del agua; otros que fueron olas provocadas por embarcaciones que pasaron pero es raro porque no vimos pasar nada en ese rato. También me hablaron de un posible cardumen de mantarrayas pero es inusual en esa zona y además son de agua salada.Me contactó un estudiante de Paleontología diciendo que podía identificar una especie de dinosaurio antiguo, que alimentaría el mito del 'Nahuelito', y hasta científicos del Conicet que me explicaron que podía ser la reproducción de una perca, lo cual me parece raro por el tamaño de lo que vi y el ruido que hizo".

Zoom de la imagen publicada por Reinhold. Foto: Gentileza Melisa Reinhold

"Publiqué las fotos en una cuenta que tengo de relatos en Instagram con un texto ficcionado y jugando con la leyenda del 'Nahuelito'. La foto es real pero el escrito está un poco adornada. Ojalá fuese el monstruo porque es la versión que más me gusta pero como le busco el lado lógico, me cuesta creerlo, aunque tampoco me cierran las teorías que me dan. Me sorprendió la repercusión que tuvo porque pensé que iba a quedar ahí, pero entiendo que hay gente escéptica que cree que le hice la imagen con Photoshop. Le puse zoom a la cámara y me criticaron por eso también", completó la periodista.

Melisa junto a su novio, Tobias Pucci, quien estaba con ella cuando sacó la foto. Foto: Gentileza Melisa Reinhold

"Sé lo que vi, estoy segura que fue un ser vivo por el movimiento y el ruido que hizo. Salió, se asomó y se volvió a meter al agua. Fue algo increíble que no se ve todos los días. Me escribió un chico de Bariloche que dice que lo vio durante tres días seguidos y me mostró fotos y videos que publicó en su Facebook", concluyó la joven.

Ese chico que menciona Reinhold se llama Emanuel Laurencio y su casa se encuentra frente al lago Nahuel Huapi. El 8 de febrero y el 10, logró filmar desde la cocina de su vivienda un extraño movimiento en el agua que le llamó la atención. Consultado por PERFIL, reveló: "Habíamos visto con mi novia el sábado un movimiento raro en el agua, y el lunes cuando se repitió estábamos más atentos y vemos como algo muy parecido a una piedra grande, sale del agua, y después se vuelve a sumergir y fue dejando la ola hacia varios lados".

Laurencio sacó fotos y filmó videos con su celular. Foto: Gentileza Emanuel Laurencio.

"Del video que publiqué el lunes, gente que conoce me dijo que no podían terminar de interpretar de qué se trataba. Algunos me dijeron que podían ser percas o truchas, pero yo estoy lejos como para verlas desde mi casa. Hace un año y medio vivo en este lugar y nunca había visto algo así. Sabía de la existencia de la leyenda del 'Nahuelito'", detalló.

"Puedo decir que vi algo grande que se sumergió, como alguien que bucea, saca la cabeza y se vuelve a meter. Los dos días que vi esto estaba el lago tranquilo e hizo mucho calor y puedo llegar a pensar que eso hace que algo surja sobre la superficie. Todos dan teorías pero nadie investigó la profundidad del lago. Una compañera de trabajo me dijo que es lo mismo que hacen las ballenas en Puerto Madryn. Eso me llamó la atención. Yo coincido con Melisa que se trata de un ser vivo, eso seguro. Pero es algo que no se descubrió pero que está saliendo. Ella sacó una foto y yo un video, ella lo vio durante 10 segundos y yo por dos minutos", acotó.

Una de las imágenes del lago que sacó Laurencio. Foto: Gentileza Emanuel Laurencio

"Siempre que veía alguna noticia de estas yo me quejaba y decía '¿por qué no filman rápido?', y la verdad es que cuando ves algo así te quedás duro, pensás '¿es verdad o no?', y lo que menos haces es pensar en sacar el celular. Está el que cree, y el que solo cree lo que conoce", cerró Laurencio.

Otro caso. El 23 de enero, dos hombres que pescaban en el Nahuel Huapi, en la zona de puerto Elma, Villa La Angostura, vivieron un insólito momento cuando notaron que algo se movía en el agua. De inmediato, uno de ellos tomó su celular y comenzó a grabar.

En la filmaci{on se puede escuchar como uno de ellos dice 'se ve como una aleta ¿no?', y agrega: "No sé qué es pero parece algo muy grande, se veían como unas escamas, yo llegué a ver hasta tres aletas salidas para afuera”. Luego, conmocionado por la situación detalla: "Pensé que eran olas, pero olas en el medio del lago...algo va pasando ahí, da miedo".

Una vez en tierra, y ya al llegar a su casa, uno de los hombres le mostró el material a su familia y su hija decidió compartirlo primero con el medio local FM Melodia 97.7 MHz y después en redes sociales, donde se viralizó y recibió muchos comentarios. Muchos usuarios de redes sociales opinaron que se trató de 'Nahuelito', la mítica criatura acuática que, según la leyenda, vive en las profundidades de ese lago.

Uno de los pescadores filmó lo que vio en el lago. Foto: Captura de video

La leyenda. El mito de 'Nahuelito' hace referencia a una criatura acuática que habitaría el lago Nahuel Huapi. El origen se remonta a relatos indígenas y el primer avistamiento registrado data de 1910, cuando un hombre llamado George Garret observó “a unos 400 metros de distancia una criatura cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros de largo y sobresalía unos dos metros por encima del agua”.

Su experiencia recién salió a la luz en 1922 cuando se lo reveló al periódico Toronto Globe. En aquella época las historias acerca de la existencia de monstruos acuáticos estaban en auge por la repercusión mediática que tenía "Nessie", la criatura del lago Ness, en Escocia.

Ese mismo año, por otra parte, el doctor Clemente Onelli -director del Jardín Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires- recibió la carta de un hombre llamado Martin Sheffield, quien le aseguraba que en en las orillas de los lagos de la Cordillera Patagónica habitaba un extraño animal con las mismas características que el que había avistado Garret. Desde allí en adelante fueron varios los que manifestaron haber divisado a 'Nahuelito' y de hecho las hipótesis de su existencia también fueron muchas. No obstante, nunca se pudo comprobar nada.