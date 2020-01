Apoyarán a Santa Fe, pero Frederic dijo "es un error creer que más policías es más seguridad"

Ante la escalofriante seguidilla de asesinatos que sacude a la provincia de Santa Fe (25 crimenes en 15 días), este jueves 16 de enero se concretó la anunciada visita del gobernador Omar Perotti a la Casa Rosada, donde se reunió con el presidente Alberto Fernández, la ministra de Seguridad Sabina Frederic y otros funcionarios del área, en procura de acordar medidas comunes que permitan enfrentar a la violencia que impone el narcotráfico. En el cónclave se dispuso "la asignación de fuerzas Federales de seguridad con destino a la ciudad de Rosario", para "trabajar de manera coordinada con las fuerzas provinciales", pero en la conferencia de prensa posterior una frase de Frederic dejó dudas sobre la magnitud de ese apoyo nacional, al señalar "hay que pensar en la optimización, porque estamos muy mal acostumbrados a creer que más policías es más seguridad".

Cabe consignar que la Nación ya tiene en la provincia de Santa a 2200 efectivos de Gendarmeria, y otros 700 efectivos de otras fuerzas federales, apuntalando a la desbordada policía provincial, pero pese a esos esfuerzos nunca se logró acotar la violencia extrema que se vive en muchos barrios del Gran Rosario. "Firmamos junto al gobernador (de Santa Fe) Omar Perotti un convenio de cooperación entre el ministerio de Seguridad de la Nación y la provincia de Santa Fe para ofrecer toda nuestra cooperación en cuanto a la asignación de fuerzas federales de seguridad en la ciudad de Rosario", indicó la ministra Frederic, precisando que "la coordinación de los efectivos va a depender de las indicaciones del ministro de Seguridad priovincial, Marcelo Sain".

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Perotti sostuvo que "la dimensión de la problemática en la provincia de Santa Fe sin dudas excede el territorio de Rosario o de la misma provincia", y resaltó que la situación en materia de seguridad "tiene claramente una connotación nacional". Solo en Rosario, se registraron 17 muertes vinculadas a la actividad del narcotráfico en los primeros 15 días del año. Sin embargo Frederic recalcó que "lo único que hace este acuerdo es sellar la cooperación que venimos realizando desde hace, por lo menos, tres semanas. Hay un trabajo intenso de comunicación cotidiana sobre las necesidades y acerca de qué es lo que se requiere en cuanto al apoyo de las fuerzas federales de seguridad en la región".

Perotti destacó que "el respaldo del Presidente es una muestra cabal del compromiso y de la seriedad con que se toma el desarrollo de esta problemática, que desde hace muchísimos años está instalada" en la provincia. En ese marco, destacó que "trabajar coordinadamente con la convicción de la dimensión de lo que tenemos que enfrentar es central".

"La ciudad de Rosario tiene el epicentro mayor en el número de efectivos, pero esa coordinación se va a extender porque hay presencia de fuerzas federales en la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y en Reconquista", señaló Perotti. Para el mandatario santafesino, "siempre la discusión fue el número de efectivos, nunca se puso la mirada en la real coordinación que debió haber". Sobre el asunto aclaró que el número final de efectivos será "el que la coordinación vaya determinando", y agregó: "2000 efectivos ya están en terreno en la provincia de Santa Fe. Por primera vez se va a coordinar la información en los tres niveles (Nación, municipio y provincia)".

Por último, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, afirmó que el convenio es "una muestra de que el gobierno nacional y el gobierno de Santa Fe es un sólo gobierno en materia de seguridad pública"."Lo único que hace este acuerdo es sellar la cooperación que venimos realizando desde hace, por lo menos, tres semanas. Hay un trabajo intenso de comunicación cotidiana sobre las necesidades y acerca de qué es lo que se requiere en cuanto al apoyo de las fuerzas federales de seguridad en la región", agregó Frederic.

En Rosario se registraron 17 muertes vinculadas a la actividad del narcotráfico en los primeros 15 días del año, aunque el gobernador Perotti no vinculó ese dramático reguero de sangre únicamente al narcotráfico, sino que también deslizó que el clima de violencia imperante tiene también que ver con "la purga de 30 altos jefes policiales" en la provincia, muchos de ellos con causas judiciales. “No olvidemos que hay un jefe policial condenado y preso por complicidad con el narcotráfico”, recordó a PERFIL un asesor de Perotti.

Por su parte, Sain destacó que "llo que hoy pudimos poner en juego es que el Gobierno nacional y el de Santa Fe son uno solo en materia de seguridad pública. Hay un solo diagnóstico y una sola interpretación acerca de la envergadura que tiene este problema, nosotros sabemos qué es lo que está pasando en Santa Fe y sabemos cómo abordarlo de manera integral entre las dos jurisdicciones, pero lo haremos como un mismo actor institucional".

"Tenemos distintos niveles de trabajo: el primero en seguridad preventiva, al que hoy estamos siguiendo porque tenemos el diagnóstico de que en distintos barrios hay enfrentamientos entre organizaciones criminales", agregó Sauin, revelando que lo que se busca es "pacificar esos barrios en el marco de un plan que comprende a unos 300 gendarmes, además de diversos servicios de la Policía de Santa Fe y de investigación, todos ya trabajando en una mesa de coordinación conjunta".

"Luego tenemos un segundo aspecto importante, una mesa de trabajo que sigue los delitos complejos. Allí no hace falta masividad, sino inteligencia, interpretación del problema y un trabajo combinado entre justicia federal y justicia provincial", agregó el funcionario, recalcando que "un tercer nivel de trabajo tiene que ver con seguridad vial que también resulta clave, porque los corredores viales son importantes tanto para la Nación, a nivel federal, y para la provincia, así que ahí vamos a trabajar mucho".

Finalmente, sobre la autorización que ahora tienen los efectivos policiales santafecinos para salir a la calle con una bala en la recámara de sus armas, una cuestión que antes estaba prohibida, Dain indicó que "estamos elaborando esta semana un protocolo de uso de armas letales y de armamento no letal. Porque tenemos como estrategia la adquisición de armamento no letal, que es clave para seguridad urbana y ciudadana. El único instrumento que tiene un policía de calle es un arma de fuego y en realidad debe resolver un montón de eventos que ameritan la utilización de otros elementos que no sean instrumentos letales. La autorización de llevar las armas listas se tomó en ese marco. Además con la tecnología del armamento actual, que es de doble acción y con seguros que son probados, lasa rmas son más seguras y están lejos de las que se usaban 30 años atrás, cuando se protocolizó la resolución derogada la semana pasada".

El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó en redes poco después de la reunión los detalles principales del plan que pondrá en marcha el nuevo Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior:

"El objetivo de mejorar la seguridad provincial necesita como herramienta imperiosa que funcione la coordinación entre municipios y provincia. Sabemos que tenemos una provincia muy heterogénea, con particularidades diferentes, y como tal la vamos a abordar”, había dicho Perotti sobre los planes a seguir ante la violencia desatada con foco principal en Rosario, pero que alcanza con menos virulencia a casi todas la provincia. La violencia en RosariouLa violencia en las calles de Rosario quedó graficada días pasados con la muerte de un apostador en el interior del Casino City Center, alcanzado por una bala disparada desde las calles por dos sujetos que circulaban en moto por una calle adledaña.

HB