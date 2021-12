AuronPlay podría sumarse como inversionista del equipo de esport de Ibai y Piqué

El miércoles pasado, Ibai Llanos y Gerard Piqué presentaron oficialmente a su primer equipo de esports llamado KOI, el cual estará compitiendo en la Superliga española del videojuego League of Legends, de cara a la próxima temporada 2022. El evento se llevó a cabo en el Palacio Sant Jordi de Barcelona ante más de 15 mil personas y, además, se transmitió en vivo en el canal de la plataforma de Twitch de Ibai, con más de 360 mil espectadores en simultáneo.

Unos días después, un seguidor le dijo a AuronPlay mientras estaba transmitiendo en directo que Ibai estaba interesado en tenerlo a él como uno de sus principales inversionistas. A lo que Álvarez respondió: "¿Qué me quiere de inversionista de KOI? Sí, porque yo de influencer de KOI no me veo eh, no me veo grabando vídeos". Luego, añadió: "Yo meto pasta en KOI, no hay ningún problema. Yo meto pasta, pero te iba a pedir algo a cambio y no sé qué pedirte (risas)".

Ibai se encargó de publicar un tweet en su cuenta personal de la red social Twitter preguntándole a todos sus seguidores sobre la chance de que AuronPlay se sume a KOI: “KOI Auronplay? Votos a favor?”. La mayoría de los comentarios, en forma de broma, trataron de mufa a Álvarez y él también contestó: “No te lo recomiendo. Me hice esta foto y después vino la mayor crisis de los últimos 20 años”, en referencia al presente del club Barcelona.

Por otra parte, Twitch sufrió este año uno de sus peores ataques, cuando un grupo de hackers tomó la decisión de entrar en los servidores oficiales y se filtró información de los supuestos sueldos de varios creadores de contenido. En esa acción, se descubrió que el streamer AuronPlay habría facturado alrededor de tres millones de euros en los últimos dos años en la plataforma de streaming y también se filtraron las ganancias de Rubius e Ibai.

