El streamer Momo cerró el año con un festival en la República de los Niños

En la previa de los Coscu Army Awards (que se entregan este jueves 23, con Momo como candidato a “mejor streamer del año”) Gerónimo Benavides realizó un mega evento en la República de los Niños en La Plata, lugar de donde es oriundo. La segunda edición del “Momo Fest” no contó con la asistencia del público, a causa de la pandemia, pero tuvo el apoyo de streamers, músicos y creadores de contenido que pertenecen a la comunidad.

Entre los más destacados, podemos mencionar a Fer Palacios, Luck Ra, Oky, Manzana, Lil Cake y los hermanos Sardelli del grupo Airbag, y Momo se dio el lujo de cantar con ellos. Detrás de toda esta producción, que iba a llamarse Momopalooza pero por cuestiones legales no se pudo, estuvo IESA, la productora que trabaja con Momo en sus programas y que, además de organizar competencias de esports, también está cada vez más presente en estos eventos masivos que se realizan a través de transmisiones en vivo en las distintas plataformas de streaming.

Al evento asistieron aproximadamente 200 personas y se transmitió en vivo por su canal de Twitch con más de 20 mil espectadores en simultáneo. Y, hasta el momento, suma casi 400 mil visualizaciones en total. “Este es el cierre del año de Momo. Creo que el cierre del streaming va a ser en los Awards, pero el cierre de Momo era esto”, confesó el streamer al medio Infobae Latin Power. Por otra parte, cabe destacar que Benavides se mostró muy agradecido por el apoyo que recibió de toda la gente de la escena y manifestó que no hubiera podido lograr nada sin ellos.

El momento más emotivo de la noche se vivió con la sorpresa que le dio su familia, que él no sabía que estaba presente en el lugar. Luego de que se abra una puerta, Benavides se encontró con sus familiares y su perro Argos. Y entre lágrimas y aplausos, se abrazó con cada uno de ellos. “El mejor momento de la noche, mi familia y amigos me dieron la sorpresa más linda del año. No cambio este momento por nada en el mundo. Los amo”, publicó en sus cuentas personales de las redes sociales de Twitter e Instagram para compartirlo con sus seguidores.

