Momo: “Yo me siento el streamer del año conmigo mismo”

“La dinastía está en la casa. Good!!”, publicó la cuenta oficial en Twitter del programa que conduce el periodista Andy Kusnetzoff y de esa manera le dio la bienvenida a Momo Benavides en la terraza, donde se transmite en vivo “Perros de la Calle”. Por otra parte, el panelista Ariel Hergott se animó a decir (en la previa de los premios Coscu Army Awards, que se realizarán el miércoles 23 de diciembre) que Momo es, sin dudas, el candidato a streamer del año por cómo viene trabajando y los streams históricos que realizó por su gira en Europa.

En relación a esto, Momo confesó que todo empezó luego de un fracaso: “Mi éxito comienza con un gran fracaso que fue el fútbol. Yo cuando tenía 20 años quería ser futbolista y no lo logré. Entonces, dije ´no fue porque no tuvo que ser y porque yo no quise´. Con el tiempo me di cuenta que todo lo que me propuse de verdad, lo logré porque hice el sacrificio necesario para que así sea. Eso no lo hice en el fútbol. El miedo al fracaso lo tenemos todos. Lo que uno no se tiene que perdonar es no intentarlo, fracasar nos tenemos que perdonar todos”.

Además, aprovechó para hablar sobre el “Momo Palooza” que llevará a cabo antes de fin de año en la República de los Niños en La Plata, ciudad de la que él es oriundo, y contó que para hacer cada cosa, primero debe consultarlo. “Está difícil y yo quiero cuidar a la gente antes que nada. Prefiero que puedan disfrutar de un gran stream y que sea tranquilo. La República de los Niños se cierra para montar el evento, es un agasajo para mis invitados, amigos y colegas. Empezó el año pasado como un eventito y ahora se transformó en un mega evento donde va a haber muchos artistas”.

Benavides es consciente de todo lo que logró en el año y se mostró muy feliz por eso. “Si te digo la verdad, yo creo que nadie hizo lo que hice y tengo hechos para demostrarlo. Laburé todo el año y justo hoy hablaba con un editor mío para que me haga un resumen de todo lo logrado. Cuando me lo mandó, ni yo podía creer todo lo que hice. Entrevistas con invitados de lujo, acciones con equipos de Europa, colaboraciones con los streamers más famosos de España, coberturas de partidos presenciales y virtuales. Yo me siento el streamer del año conmigo mismo”, confesó.

Para cerrar la entrevista, Momo habló sobre la experiencia de stremear desde adentro del Obelisco con Martín Coscu Pérez Disalvo: “El Obelisco tiene tres descansos y en cada uno te espera un guardia de civil. Te sacan el arnés y te ponen otro para que vos puedas seguir subiendo. La verdad es que fue una locura la logística. Por ejemplo el escritorio, tuvieron que subirlo todo desarmado y armarlo una vez que llegaron a la cima. Al Obelisco no se puede entrar y nosotros nos dimos el lujo de transmitir en vivo. Es como que un francés transmita desde la Torre Eiffel”.

