Joe Biden tuvo una serie de lapsus el día de la elección en EEUU

El actual candidato por el partido demócrata Joe Biden protagonizó un desafortunado episodio en una jornada clave que decidirá, por lo menos de manera preliminar, al futuro presidente de los Estados Unidos. Mientras emitía un discurso antes sus simpatizantes en el estado de Filadelfia, el hombre de 77 años de edad sufrió un pequeño lapsus. Prometió a sus seguidores presentarles a su hijo Beau Biden, quien falleció en mayo de 2015, para luego proceder a anunciar a su hija Natalie, a la que confundió con uno de sus nietas.

El motivo por el cual se trata de un grave error por parte de Biden es que el mismo, como fue aclarado anteriormente, tuvo lugar en la ciudad más grande del estado de Pensilvania, territorio clave para cualquier de los candidatos que quiera hacerse con las elecciones presidenciales.

“"Aquí está mi hijo Beau Biden, que muchos de ustedes ayudaron a elegir al Senado de Delaware. Y aquí está mi nieta Natalie", afirmó el candidato del partido demócrata mientras sacudía la mano de su nieta Finnegan.

Respecto de la mención de su hijo, más allá de haber fallecido, el error yace en que su descendiente fue candidato a fiscal general en Delaware y no por el estado de Pensilvania. Por lo tanto, tampoco se estaba dirigiendo a las personas que había apoyada la candidatura de su hijo en el año 2007.

Al percatarse de su exabrupto, Biden se retractó rápidamente con la frase "Ah, no esperen, ella no es, es la otra". Si bien, a simple viste, parece un error que cualquiera podría cometer, diferente es el caso rival del Donald Trump. Durante toda la campaña, la capacidad cognitiva del hombre oriundo de Scranton fue puesta en cuestionamiento y este reciente episodio no hace más que confirmar ciertos pensamientos, principalmente de opositores demócratas.

Trump hizo constantes menciones de los errores y/o furcios de su contrincante a lo largo de la contienda presidencial. Admitió hasta guardar las proyecciones en donde el candidato demócrata tuvo algún que otro desliz para luego mostrarlo en los mitines políticos con la finalidad de entretener a sus asistentes.