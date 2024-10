Gago jugó a la estatua viviente en México: "Nadie de Boca habló conmigo", dijo sin mover una ceja

A Fernando Gago medios y redes lo dan como el futuro técnico del tambaleante Boca de Riquelme, undécimo en la Liga y todavía sin Libertadores 2025... Pero esa menuda tarea de sentarse en el "banco de Herrón" tal vez sea tan o más complicada que despedirse de Chivas de Guadalajara sin dejar millones de dólares de rescisión en el camino, además de que, se sabe, los paisanos de Canelo Alvarez son muchachos de sangre caliente.

Solo eso explica que la enorme corriente de voces asegurando este sábado que Pintita, infaltable si hubiera un "Salón de la Fama de los 5 de lujo", haya fingido demencia en una nota con Telemundo, en la que contestó, serio como una estatua, que "de Boca no me llamó nadie, no hablé con nadie", e incluso aseguró estar sorprendido al "no saber de dónde salió todo esto, este rumor tan fuerte".

Como contexto, la nota fue en la previa del clásico entre Chivas y Atlas. Tal vez por eso el DT insistió en que "nadie habló conmigo, ni tampoco con alguien de mi entorno...".

En México se comenta que los dirigentes de Chivas, ante ese gigantesco "rumor" de que se va a Boca, le ofrecería en las próximas horas una renovación con importantes cifras en verdes para en vez de "Mundo Boca" siga en el Mundo Azteca.

La traumática salida de Diego Martínez de Boca ha desatado un vendaval de rumores y versiones, del que Román salió como cada vez que fracasó un técnico poniendo de manera interina a su amigo Mariano Herrón, una figura que los hinchas de Boca asocian a la debacle.

Habrá que ver entonces que pasa en las próximas horas con Gago, si se confirma finalmente desde el lado de Boca, de manera oficial, que será el nuevo DT encargado de tratar de conseguir ese ansiado pasaje a la próxima Libertadores, porque para la gestión Riquelme sostener una sonrisa si por segundo año consecutivo los hinchas xeneizes deben mirar el máximo torneo continental por TV.

Según señalan desde México, la cláusula de salida es de 1,5 millones de dólares, una suma que Boca y Gago evitarían si esperan que concluya su contrato con Chivas en diciembre. Claro que mirar a diciembre en Brandsen 805 con el actual estado de situación semeja un siglo. Pero hubo un detalle del reportaje de Miguel Gurwitz a Gago en Telemundo, que desliza su posible regreso a Buenos Aires. Fue cuando le preguntó, luego que Gago había que no hablaron de Boca ni con él ni con sus allegados: "¿Entonces se puede afirmar que te quedas en Chivas?", disparó Gurwitz a su línea de flotación, y con la misma elegancia con la que salía jugando en Madrid, tocándola al costado a Beckham dejó pasar tres segundos y gambeteó: "A ver todo puede pasar en el fútbol, hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más, como puede ser que me quede acá 7 años, el hoy, yo siempre vivo el hoy...".

Y ese hoy, según dice, todavía no es xeneize...

HB