Tras los feriados de este segundo fin de semana largo de junio, se aproxima un nuevo día festivo a principios del mes que viene. Se trata del martes 9 de julio, que será inhábil por la conmemoración del Día de la Independencia. Sin embargo, al caer en medio de la semana no provocará otro fin de semana extenso, por lo que el próximo recién ocurrirá en octubre.

Este feriado se estableció debido al hecho histórico ocurrido el 9 de julio de 1816 en la ciudad de San Miguel de Tucumán cuando el Congreso General Constituyente firmó el Acta de la Independencia que finalmente libró a la Argentina del control de la Monarquía Española y de cualquier dominación extranjera.

¿Cuándo son los próximos feriados del 2024?

Según el cronograma oficial del Ministerio del Interior, tras los feriados de junio quedan 7 días festivos en lo que resta del año. Entre ellos también hay un fin de semana largo en octubre y otro en noviembre. El único mes sin días inhábiles adicionales será septiembre.

9 de julio (inamovible): Día de la Independencia.

Día de la Independencia. 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín. 11 de octubre: Feriado con fines turísticos.

Feriado con fines turísticos. 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 18 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del miércoles 20 de noviembre).

Día de la Soberanía Nacional (trasladado del miércoles 20 de noviembre). 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuáles son los próximos fines de semana largos de 2024?

Después del fenómeno producido en junio en el que ocurrieron dos fines de semana largo de manera consecutiva, tan solo quedan un fin de semana en el año que será extendido por la presencia de un feriado.

Del 11 de octubre al 13 de octubre: fin de semana largo de 3 días.

fin de semana largo de 3 días. Del 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días.

¿Cuál es la diferencia entre un día no laborable y un feriado?

La diferencia entre un día no laborable y un feriado radica en las obligaciones y derechos laborales que tienen los empleadores y los trabajadores. En el caso de los días no laborables, la actividad laboral es opcional para el empleador, quien puede decidir si sus empleados trabajan o no, y en caso de hacerlo, no se paga un adicional.

Al contrario, durante un feriado, es obligatorio para todas las empresas dar el día libre a sus empleados o, si requieren que trabajen, pagarles el doble de la jornada habitual.