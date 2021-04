Caliente duelo entre Conrado Estol y Sergio Berni en la mesa de Juana Viale

La mesa de Juana Viaje en Canal 13 suele tener voltaje político, y este sábado el neurólogo Conrado Estol y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, coincidieron se sentaron en sillas vecinas y mantuvieron un cruce caliente sobre el manejo de la pandemia desde el año pasado, y mientras el funcionario insistió en defender la gestión del Frente de Todos, las respuestas del médico fueron filosas y tuvieron amplio eco en redes.

"¿Cuando en la humanidad se distribuyeron mil millones de algo, en cuatro meses, en 200 países? Se distribuyeron mil millones de vacunas. ¿En qué lugar de esa lista estamos, no estamos en un muy mal lugar?", le espetó Estol a Berni, que hacia equilibrio ante las respuestas de su colega médico. Uno de los puntos más comentados en redes fue cuando Berni habló de Titanic por la pandemia, y Estol contestó "si esto es un Titanic a nosotros nos ofrecieron salvavidas y elegimos el violín...".

"Acá usaron la palabra "al límite" y "colapsado", que no es lo mismo", insistió Estol respecto a la ocupación de camas en hospitales y la suba sostenida de los casos en el país. Berni defendió a ultranza la necesidad de "volver a cerrar" como única manera de contener la creciente segunda hola de coronavirus en el país.

Al marcar diferencias entre colapso y límite, Estol destacó que pese a todo lo que se dice a diario "ningún infartado se quedó afuera, no hay camiones frigoríficos esperando para acumular cadáveres como en Nueva York". Ante la mirada de Berni, el neurólogo insistió en señalar que "en la India las personas comparten cama las personas y comparten el tanque de oxígeno. Eso todavía no ha pasado", dijo Estol.

"Por ahora...", respondió Berni para graficar lo grave del cuadro actual, "no queremos que pase", agregó el Ministro, mientras Estol continuaba con su postura.

"¿Por qué no hablamos de como prevenir esa situación, ese colapso o límite?", preguntó Estol, adelantando lo que vendría después: su crítica a la postura de aislamiento como único recurso que asumió el Gobierno Nacional.

Además de la conductora Juana Viale, en la mesa estaban invitados la periodista Jesica Bossi y su colega, Gerardo "Tato" Young. Berni replicó algunos de los argumentos de Estol, que cuestionó que no se hubieran realizado testeos masivos desde el año pasado e incluso que los tests rápidos no se vendan en las farmacias como productos habituales. "Tenemos millones de esos tests, y no llegan a las farmacias...", cuestionó Estol.

"Cuando nos hablan de que Nueva York cerró en marzo de 2020, hay que decir que entonces no había testeos, no sabíamos que los asintomáticos contagiaban, cuando no se usaba tapaboca...", sostuvo el neurólogo.

El Ministro de Seguridad bonaerense sostuvo que desde laa dministración bonaerense habían exigido "tres semanas de verdadera cuarentena", apuntó a Larreta por no haber cumplido con esa premisa y lo acusó de la tensión política que escaló con el duelo judicial por las clases presenciales, un debate todavía abierto y lejos de resolverse.

GI/HB