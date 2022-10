Cataratas del Iguazú: así quedaron las pasarelas afectadas por la crecida

Las imágenes de la impactante inundación en las Cataratas del Iguazú no dejan de sorprender y una de las primeras noticias que hubo al respecto fue el cierre preventivo de las pasarelas turísticas ante el riesgo que corrían por las correntadas. Y efectivamente se trataba de un peligro real ya que la mayoría fue arrasada por el agua.

A más de 10 días de crecimiento del caudal, el momento más dramático parece haber quedado atrás. Por eso comienzan a vislumbrarse y contabilizarse las pérdidas materiales que afectaron a la infraestructura del parque turístico montado sobre una de las siete maravillas del mundo.

De acuerdo a la información consignada en el sitio local Misiones On Line, la correntada sobre el río Iguazú arrasó con 51 de los 99 tramos de la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo, el salto más grande de las Cataratas. La fuerza del agua puede verse en un video difundido en las últimas horas por la cuenta de Twitter @Showimpactos.

"Estamos esperando que el río vuelva a su nivel normal para poder empezar con la evaluación del estado de los pilotes que sostienen la pasarela", explicó el gerente de la empresa concesionaria del parque nacional. Señaló, en esa línea, que las estimaciones sobre las pasarelas afectadas se pudieron hacer gracias a un drone que sobrevoló la zona.

Concretamente hay 51 tramos de pasarela afectados y dos tramos del balcón que da a la Garganta del Diablo, utilizados por los turistas para permanecer por algunos minutos frente al impactante salto, para tomar fotografías y seguir su camino. Eso, claro, en tiempos de caudal normal.

La crecida del caudal es algo que se preveía y no es la primera vez que ocurre, con lo cual la empresa concesionaria sabía de antemano que se venían tareas de reparación y mantenimiento. "Tenemos unos 20 tramos para reposición inmediata, pero el resto tenemos que mandar a construir nuevamente porque no se va a poder realizar el rescate del lecho del Iguazú en la medida que el caudal no vuelva a la normalidad", señaló el titular de la firma.

Crecida histórica

Como se mencionó, la crecida e inundación no es la primera de esas características que afecta la zona, pero lo cierto es que hace por lo menos ocho años que no ocurría algo así.

Imagen aérea de uno de los saltos de las Cataratas.

Atilio Guzmán, intendente Parque Nacional Iguazú detalló días atrás también a Misiones Online: “Tuvimos que bajar las pasarelas, las cuales están aseguradas por un cabo de acero en caso de que caigan, hace 8 años que no veníamos algo así. La situación no es fácil, dependemos mucho de las condiciones climáticas; esperamos que pare de llover en toda la cuenca para poder reabrir el parque cuanto antes”, detalló.

“Se entiende al turista que hace todo el esfuerzo por venir, pero también está la seguridad, sobre todo. Los que sacaron entradas para hoy pueden revalidarlas, tienen un período de seis días para ingresar al parque y si por alguna razón en ese período no pueden ingresar, le daremos el tiempo necesario para que puedan regresar”, aclaró.

“Esto es un tema de la naturaleza y las lluvias que nos excede a todos, es una creciente extraordinaria que desde hace ocho años no ocurría. La seguridad está ante todo y esperamos volver a contar con todos los turistas que nos visiten”, concluyó.

