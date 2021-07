Causa Correo: Carlos Zannini anticipó que extenderán el pedido de quiebra a SOCMA

El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se refirió a la quiebra de Correo Argentino S.A. y sostuvo que se elaborará un informe para extender la situación a Socma, el accionista mayoritario de la empresa de correspondencia. "Yo solo estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que Correo les debe a todos los argentinos", explicó sobre las acusaciones de Mauricio Macri de persecución y venganza.

En el día de ayer, la jueza Marta Cirulli decretó la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A luego de 20 años en concurso de acreedores. En esa línea, Zannini sostuvo que la situación de quiebra puede extenderse hasta Sociedades Macri (SOCMA), el mayor accionista de la empresa de correo postal.

"Ahora el síndico tiene que elaborar un informe y tiene un plazo. Y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma", adelantó el funcionario. "Hubo actividad de Socma y Sideco para mantener la cáscara vacía de Correo", agregó sobre las responsabilidades de la empresa de la familia Macri, que había accedido a la gestión del Correo en 1997 y se lo habían retirado en 2003.

"Vamos a solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma", explicó Zannini en diálogo con Habrá Consecuencias en Radio El Destape.

Persecución y venganza

Así calificó el ex presidente Mauricio Macri a la "Causa Correo" el día domingo en una carta qye publicó en sus redes sociales, donde explicaba que la decisión de concretar una supuesta quiebra obedecía a perseguirlo a él y a sus hijos.

En esa misiva, aludía a Zannini como el brazo ejecutor de la persecución. "Yo solo estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que Correo les debe a todos los argentinos", respondió Zannini luego del fallo de Cirulli.

Además, especificó que no hubo declaraciones suyas para que el ex jefe de estado hablara de una inquina personal. "Yo he hablado poco para que Macri no aproveche para decir una persecución", sostuvo.

Luego, el procurador del Tesoro habló sobre el rol mediático en la causa, a la que caracterizó como "central". "Los medios decían que Néstor le quitó el Correo a Macri cuando fue Macri el que se lo quitó a los argentinos", sostuvo el ex candidato a vicepresidente, y agregó que "El rol de los medios en el caso Correo es central. Cuando Néstor tomó la decisión de reestatizarlo en 2003 decían que le quitó el Correo a Macri".

Zannini: "El caso Correo no ha terminado aquí"

Más allá del impacto que tuvo el fallo de la quiebra del Correo Argentino S.A, Zannini sostuvo que la decisión no culmina con el proceso. "El caso Correo no ha terminado aquí", dijo el funcionario.

"Hay que tener cuidado con el optimismo, los Macri han tenido mucha capacidad para dilatar el pago de sus obligaciones", avisó Zannini, y agregó que no subestima a los abogados de Macri "que alargaron 20 años este proceso ni el poder de Clarín para crear fake news de este tema".

En otro plano, sostuvo que "Las amenazas de Macri a las juezas en su carta han sido muy fuertes" y también hizo referencia al apoyo de los principales integrantes de Juntos por el Cambio que se manifestaron en sintonía con el ex presidente de Boca, entre ellos María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. "El apoyo de todos los referentes a la carta de Macri es parte de la estrategia para victimizarse", dijo Zannini.

Noticia en desarrollo...