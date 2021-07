La Justicia declaró la quiebra de Correo Argentino SA, del Grupo Macri

La Justicia declaró la quiebra de la empresa Correo Argentino S.A., propiedad de la familia de Mauricio Macri, después del pedido realizado por el procurador del Tesoro Carlos Zannini y tras dar por fracasado el proceso de salvataje, informaron fuentes judiciales.

"Efectué mis reflexiones serenamente, tras un estudio profundo y minucioso de las muy singulares aristas de este procedimiento, como resulta de la totalidad de las consideraciones efectuadas y de la base legal utilizada", escribió en su fallo la jueza en lo comercial Marta Cirulli. "Concluyo la cuestión de la única forma legal posible, sin ningún margen de duda".

"Hágase saber la quiebra decretada, a cuyo fin ofíciese a la Inspección General de Justicia, y al Banco Central de la República Argentina. Requiérasele asimismo a este último, que comunique el estado de falencia a todas las instituciones de crédito del país, las que deberán trabar embargo sobre todas las sumas de dinero y otros valores que se encuentren depositados a la orden de la fallida, y procedan a transferirlos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a la cuenta de autos y a la orden de la suscripta", dijo.

Macri denunció persecución del gobierno por el Correo: "Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos"

La jueza agrega en su escrito: "Manténgase -y en su caso trábese- la inhibición general de bienes de la fallida sin término de caducidad, a cuyo fin líbrense los oficios y testimonios del caso -en los términos de la ley 22.172 de corresponder a los registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires, así como a los Registros de la Propiedad Automotor, Créditos Prendarios y Propiedad Industrial, Registro Nacional de Buques y de Aeronaves, y todo otro que la sindicatura general estime pertinente".

El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año. En 2011, la empresa entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y “abusivos”, según los dictámenes de la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, quien dictaminó que la deuda es de 6.000 millones de pesos.

Carlos Zannini: "Yo fui víctima de la persecución de Macri"

Una quiebra solicitada por el Gobierno

El 1 de julio, el Gobierno, a través de Zannini, presentó ante la jueza Cirulli un escrito en el que rechazó la última oferta del Grupo Socma y acusó a Correo Argentino de querer "dilatar el proceso" del concurso abierto en 2001, por lo cual solicitó la quiebra.

Los abogados que representan a Socma en la causa habían ofrecido pagar de una sola vez y al contado 1.011 millones de pesos para saldar al deuda con el Estado, una propuesta que modificó la que habían hecho en 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri.

En aquel momento, la empresa ofreció 300 millones de pesos en cuotas y el gobierno de Macri aceptó pero, luego del escándalo que se generó ante el posible conflicto de intereses en torno a la propuesta y su aceptación por parte del Estado, dio marcha atrás.

El acuerdo del macrismo sobre el Correo Argentino fue perjudicial para el Estado

La respuesta de Macri: el Gobierno "busca venganza"

El 4 de julio, ex presidente Macri publicó un descargo en redes sociales vinculado a la causa del Correo Argentino en el que consideró que el Poder Ejecutivo "busca venganza" y que tiene a sus hijos como "objetivo".

"El gobierno busca venganza. Buscan dañarme y tienen como objetivo a mis hijos. Ese acto lo ejecutan a través de la Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini. De eso se trata el caso del Correo Argentino SA. Además, el ex jefe de Estado pidió que el fuero que tiene en sus manos la causa no contribuya a convertir al país en "Argenzuela".

En en escrito, Macri sostuvo que está siendo presionado "a través de la Justicia", que dijo que está "manipulada" por Zannini. Según dijo, en la causa del Correo "no sólo está en juego la integridad" de su "familia" sino "la idea misma de justicia". "Esto que me está pasando a mí no le puede pasar a ningún otro argentino", agregó.

ds