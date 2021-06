Cierran la Base Aérea de Morón por ataques con botellas y piedras contra los aviones

Un nuevo incidente que se produjo en la Base Aérea de Morón provocó que la actividad aeronáutica fuese suspendido. Dicho episodio tuvo lugar el sábado a horas de la tarde e involucró el lanzamiento de piedras y botellas por parte de dos individuos.

Una aeronave Cirrus SR-22 de matrícula N731WB se posicionaba en pista con la intención de realizar un despegue próximo. Poco antes de ascender, dos sujetos aparecen en escena y, según muestran cámaras, arrojaron objetos contundentes contra el vehículo aéreo.

“Individuos irrumpieron a pie la perimetral del Aeropuerto de Morón (Pitam) y arrojaron una botella a una aeronave que despegaba de la pista 2, causándole daños en ala izquierda”, preció el parte policial luego del ataque.

El jefe del aeropuerto de Morón, Darío Van Zanten, informó que la actividad aérea quedaría suspendida desde entonces hasta acordar con la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) sobre la implementación de un nuevo esquema de seguridad.

Todavía no pudieron ser aclarecidas las razones que motivaron el suceso. Sin embargo, pudo conocerse que no se lamentaron víctimas y/o heridos de ningún tipo, solo los daños materiales. Pilotos de otros aviones precisaron también haber recibido ataques.

Por su parte, sobre el caso y la investigación pertinente interviene la secretaría número 10 del Juzgado Federal N°3, que se encuentra actualmente a cargo del doctor Aldo Fabián Acosta Argañaraz, del departamento Judicial de Morón.

Los daños provocados sobre el ala izquierda, producto de los piedrazos y botellazos a la aeronave Cirrus SR-22.

"Es un delito. Golpearon el ala con una piedra y una botella. El avión respondía, continuaron con el vuelo y cuando terminaron observaron los daños", aclaró Carlos Lupiañez, presidente de Sociedad Argentina de Aviación, en Todo Noticias.

Acto seguido, denunció que "el aeropuerto más importante en cuanto a movimiento no tiene seguridad, baño, balizamientos, es decir que no se puede operar de noche, tiene el pasto alto, no está demarcado correctamente. Estamos muy olvidados".

JFG