El regreso (o no) de los alumnos a las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los grandes temas que rodean al recrudecimiento de la pandemia por coronavirus en este 2021. Es que si bien en la provincia de Buenos Aires los gremios actúan tienen sintonía con el gobierno de Axel Kicillof, en el marco porteño la administración de Horacio Rodríguez Larreta presiona por el regreso a las aulas en febrero, y este viernes 15 de enero los funcionarios de la Ciudad se encontraron por primera vez con los representantes docentes para empezar a debatir la cuestión.

La cita fue en el Ministerio de Educación porteño, en el Barrio 31 de Retiro, y encabezó la reunión el subsecretario de Carrera Docente Manuel Vidal, mientras que los gremios asistieron represantantes de UDA, UTE-Ctera, Camyp, Adef, Sedeba, Amet, Seduca, Adia y Suetra.

Las posturas que se expresaron en la reunión fueron las esperadas, el Gobierno porteño quiere que las clases sean presenciales y empiecen a mediados de febrero, mientras que los sindicatos docentes van desde la posición más dura de UTE-Ctera a otras voces que prefieren esperar a ver como sigue la situación sanitaria. En lo que coincidieron los representantes de los maestros fue en reclamar "garantías sanitarias" para el hipotético regreso a las aulas, pero queda por ver como podría cumplirse con esa premisa en momentos en que la pandemia arroja en promedio unos nuevos 13 mil contagios confirmados por día y pese a los esfuerzos de las autoridades, no amaga todavía con bajar de esas cifras.

Desde el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta se dejó como fecha tentativa del regreso la del miércoles 17 de febrero, y Vidal destacó que "la Ciudad considera que la presencialidad es fundamental y no hay más margen de tiempo que los chicos y las chicas puedan perder".





"Si todos nos cuidamos y respetamos los protocolos, la escuela es un lugar seguro”, señaló el subsecretario porteño Manuel Vidal.

Durante la reunión, los funcionarios porteños plantearon que "se está realizando un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud porteño para avanzar en la vuelta a clases con protocolos seguros y todas las medidas de higiene y seguridad".



El encuentro se dio en el marco del proceso participativo que está llevando a cabo el Ministerio de Educación de la Ciudad por el que se dialogó con especialistas, ONG, gremios docentes, y durante enero también serán convocados padres y alumnos de escuelas porteñas.

Desde el lado docente, el sindicato UTE-Ctera mostró la posición más dura frente al posible regreso a las aulas y en un comunicado destacó que “el aumento de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de espacios adecuados en los edificios escolares para el desarrollo de actividades sin descuidar la salud, hacen que no estén dadas las condiciones epidemiológicas ni de infraestructura para el retorno a las clases presenciales el 17 de febrero”.



Angélica Graciano, titular de UTE-Ctera, propuso establecer un semáforo epidemiológico para evaluar el regreso a clases, según la cantidad de casos positivos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.



Graciano, a través de un hilo de Twitter, explicó que "este índice consensuado puede permitir la implementación de estrategias responsables que tiendan al cuidado de la salud de la comunidad educativa, con pautas certeras y claras para la circulación de los docentes y estudiantes”.

El aumento de contagios en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de infraestructura que garantice los cuidados sanitarios en los edificios escolares hacen que no estén dadas las condiciones para iniciar las clases presenciales el 17 de febrero. — Angélica Graciano (@angegraciano) January 15, 2021





“Por último, exigimos la implementación inmediata de un esquema de vacunación para el personal docente y no docente y la creación de los cargos que sean necesarios para sostener los probables esquemas mixtos”, afirmó Graciano. Señaló que los docentes quieren “volver a la presencialidad", pero que esa decisión "debe depender de la situación epidemiológica y no de presiones a través de operaciones políticas y mediáticas”.



Por su parte, la secretaria gremial de Ctera, Alejandra Bonato, indicó tras la reunión que “el contenido se recupera, pero las vidas no” y remarcó que actualmente se dan “las mismas cifras” de contagios que en junio de 2020. La referente sindical advirtió que “las aulas son muy chicas” y es necesario “invertir en infraestructura”, y se quejo además de que “aún falta la vacunación” para los docentes.



“Me parece que hay que adecuar los edificios a la situación epidemiológica. Nosotros venimos a escuchar la propuesta y no ha habido ninguna propuesta. Hubo varias posibilidades, una es mitad presencial y mitad virtual. Lo que estamos pidiendo es lo mínimo y ser serios en el marco de esta pandemia como nunca atravesó la humanidad”, señaló la dirigente gremial en diálogo con el canal TodoNoticias.

