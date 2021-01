Vuelta a clases: el Gobierno porteño discute las condiciones con los gremios docentes

El Gobierno porteño y los gremios de la educación de la Ciudad de Buenos Aires mantienen una reunión este viernes 15 de enero, en la sede de la cartera educativa. El objetivo del encuentro es discutir los términos del regreso de las clases en el distrito, previsto para el 17 de febrero, fecha que desde Uspallata aspiran a mantener.

En la sede del ministerio en el barrio 31 de Retiro, el encuentro, encabezado por Manuel Vidal, subsecretario de Carrera Docente, fue convocado a las 10.30. Según Télam, los sindicatos de maestros anticiparon que reclamarían sobre infraestructura escolar, retraso en sus salarios y advirtieron que la vuelta a clases dependerá de cómo esté la situación sanitaria.

"Forma parte de un proceso participativo para hablar con especialistas, ONGs, docentes, padres y alumnos sobre lo que dejó el 2020 y los desafíos de 2021. Hoy estamos proyectando un inicio de clases con la mayor presencialidad posible. Queremos al 100% de los chicos en las escuelas", indicaron fuentes del Gobierno de la Ciudad.

Axel Kicillof: "Si queremos clases presenciales, necesitamos una menor cantidad de contagios"

Por el contrario, Mariana Scayola, secretaria general del sindicato Ademys expresó: "El año pasado rechazamos la vuelta a la presencialidad con una cantidad de casos similar a la que hay ahora". A su vez, indicó que la vuelta a las aulas "dependerá de la situación sanitaria en ese momento".

Además, añadió que, por un lado, "se rechazó el proceso de las burbujas que se había planteado", pero también hay cuestiones importantes que discutir como "el reclamo de más personal docente, más auxiliares de limpieza para acondicionar las aulas y garantizar la adecuada ventilación en clases superpobladas"

En cuanto a la cuestión salarial, la jefa de Ademys sostuvo que "para pensar en una vuelta a clases hay que discutir los salarios, ya que en 2020 quedamos 15 puntos debajo de la inflación, y es un proceso que se viene dando desde hace años". A su vez agregó: "Pedimos una recuperación salarial en la cual el salario esté vinculado a la inflación y no tengamos que ver cómo llegamos a fin de mes".

"Los maestros nos presentamos el 8 (de febrero), esa semana haremos asambleas y veremos los pasos a seguir", afirmó Scayola, quien también señaló que "hay que prepararse para una modalidad presencial o dual, tener los equipos y la conectividad en caso de que pueda haber un nuevo escenario de aislamiento completo".

"Imposible abrir un aula"

Por su lado, UTE-Ctera, otro de los sindicatos docentes, indicó que el país atraviesa "una situación sanitaria muy crítica" por el aumento de casos de coronavirus, como para iniciar las clases presenciales.

"Las clases pueden empezar el 17 de febrero, lo que no sabemos es si va a haber presencialidad, porque lo que está en discusión es si hay condiciones sanitarias y de infraestructura y materiales como para hacer algún tipo de presencialidad", dijo a El Destape Radio, Angélica Graciano, secretaria general del gremio. En ese sentido, destacó además que "si hoy se aplica el semáforo establecido por el Consejo Federal de Educación la ciudad no está en rojo, está en infrarrojo. "Imposible abrir un aula", aseveró.

En cuanto a la reunión de hoy, explicó que el encuentro es en dos partes "para que todos los sindicatos no estemos juntos". "Preguntamos si habrá acta de la reunión de hoy, porque la ciudad te dice una cosa en la reunión y otra en otro lado", manifestó en referencia a que la ministra Soledad Acuña convocó a los representantes gremiales de manera separada.

La Educación entre el compromiso local y las críticas neoliberales

Asimismo, aseguró que no hay "ningún planteo serio ni responsable ni de planificación". "No hay nada, hay solamente anuncios marketineros desde diciembre y desde el comienzo de este año que proponen este tipo de consignas, pero no hay trabajo de planificación que involucre a los actores del sistema educativo", lamentó Graciano.

Sobre la vacunación a docentes afirmó que "Larreta no nos dijo cuando nos van a vacunar ni abrió un registro para que nos inscribamos" y que también "es muy lento el operativo de vacunación en CABA".

CFT/FF