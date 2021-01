Docentes porteños: "Si aumentan los casos, no volveremos a la clase presencial"

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fijó como máximo objetivo el retorno a las clases a partir del 17 de febrero. En sintonía con esto, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós aseguró que hay que tomar los recaudos necesarios para volver a las clases antes de “generar un daño irreparable” en los más jóvenes.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Jorge Adaro, secretario de la Asociación Docente ADEMYS (Asociación de Enseñanza Media y Superior), quien habló sobre la eventual vuelta a clases, las escuelas de verano y el plan de vacunación a los docentes.

Fuerte rechazo en las redes a las restricciones por el coronavirus

“El gobierno insiste con que las clases deben comenzar el 17 de febrero. Nosotros retomaremos las actividades el 8 de febrero y veremos cuál es el estado de situación en ese entonces para tomar una decisión y, si el escenario se agrava, no podremos determinar la vuelta a clases de manera presencial”, aseguró Adaro, quien luego dijo que cuando se fueron de vacaciones a finales de diciembre había tres veces menos casos de los que hay ahora.

“Lo de las escuelas de verano es otra mentira del Gobierno de Larreta. Solamente le cambiaron de nombre a las colonias de vacaciones, no se va a desarrollar ningún tipo de actividad educativa”, aseguró el docente.

Sobre el plan de vacunación, el gremialista aseguró: “El Gobierno no se reúne con las organizaciones sindicales para discutir sobre el tema de vacunación y esto disminuye las chances de la presencialidad. Lo que sabemos sobre el tema, lo sabemos por los medios, no hemos tenido ningún tipo de acercamiento por parte de la ministra Acuña”. Asimismo, Adaro aseguró que aún no decidió si se va a vacunar.