Claudio Loser: "El acuerdo con el FMI tiene que venir con un anuncio cambiario"

En diálogo con Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el economista Claudio Loser aseguró que el Fondo Monetario Internacional aprobará el programa con Argentina y sostuvo que el Gobierno deberá acompañar las definiciones del acuerdo con “un anuncio cambiario importante” durante este fin de semana y una modificación de las tasas de interés del Banco Central para "contener movimientos muy fuertes del tipo de cambio".

Marcelo Longobardi: Usted sabrá que fue el propio ministro Luis Caputo quien abrió esta ventanita hace unas tres o cuatro semanas, cuando dijo que el acuerdo con el Fondo podría implicar una modificación cambiaria”. A mí me da la impresión de que esto es prácticamente un hecho, y no me parece un hecho malo. ¿Por qué dijo que esto le preocupa?

Me preocupa todo este proceso de especulación y de incertidumbre. Aparte de la situación internacional, lo que empezó a decir Caputo, inicialmente y sin dar fechas, fue lo que ha hecho que la gente moviera el carry trade y dijera que va a esperar a ver qué pasa. Eso es lo que lleva a que la Argentina haya perdido una gran cantidad de reservas. No es solamente el Fondo el que está interesado en mover el tipo de cambio. Yo no lo veo como que es un intercambio. No es que reciben la plata y mueven el tipo de cambio porque el Fondo lo pide, sino porque la economía lo está requiriendo. Lo que pasa es que ha sido muy mal manejado, y pasando pedacitos de información que creo que afectaron negativamente a los mercados.

Estoy seguro de que se va a aprobar un programa. No podría decir si terminan de discutirlo mañana o no, pero me imagino que sí. Me llamó la atención cómo se movió el Fondo tan rápidamente desde el anuncio de que se había llegado a un acuerdo técnico a que se presente a la Junta Directiva. Nunca había visto una cosa tan rápida. Creo que eso va a calmar las cosas, pero evidentemente el acuerdo con el FMI tiene que venir con un anuncio cambiario importante este fin de semana.

Elizabeth Peger: ¿Qué expectativa de anuncio usted espera? Todo el mercado descuenta que va a haber un mecanismo de bandas administradas, pero ¿qué supone que podría implementarse?

Yo me imagino que para que un mecanismo de bandas funcione, tendrían que ser relativamente amplias, pero no podría decir exactamente los números. Aunque no quieran, el Banco Central va a tener que modificar las tasas de interés. Hasta ahora, ha tenido un rol un poco pasivo en esa parte, pero con bandas cambiarias, la tasa de interés empieza a tener un rol mucho más importante para contener movimientos muy fuertes del tipo de cambio.

Yo estoy seguro, sin información, de que el cepo se mantiene. Eso quiere decir que no es que no es que haya movilidad e integración totales. El Banco Central tendrá que ser activo porque el Fondo no lo va a dejar usar los recursos que va a recibir la Argentina para intervenir en el mercado cambiario. Respecto de eso, las experiencias de los últimos 20 años no han sido buenas.

Yo me imagino una suerte de pulsión entre la baja de la inflación, sostenida en parte por el tipo de cambio intervenido y eventualmente atrasado y la caída de las reservas. Como contrapartida una contribución en la baja de la tasa de inflación. ¿Hay efectivamente aquí una pulsión entre reservas y tipo de cambio y tasa de inflación? Esto es, si hay una corrección en los tipos de cambio y un freno en la caída de las reservas, eso afecta la tasa de inflación, que es políticamente el eje principal de la gestión del presidente Milei.

Evidentemente hay una correlación. Ahora, Milei tiene algo a favor que la gente, por supuesto, en el día a día no lo ve, y es que las cuentas fiscales y las cuentas monetarias están muy controladas. En los últimos 20 años no ha habido una situación de este tipo, con una posición fiscal tan fuerte, salvo durante el gobierno de Néstor Kirchner, porque los precios de las materias primas estaban altos y el tipo de cambio muy pinchado. El tipo de cambio tiene un impacto directo y un impacto sobre las expectativas, pero tiene menos cuerda que en una situación donde hay un déficit fiscal y hay expansión monetaria. Evidentemente, sí puede salir dinero. Los argentinos somos grandes artistas en esto, pero no creo que el impacto sea tan fuerte.

Sí puede haber un golpe porque subió el tipo de cambio, y se va a notar en las estadísticas de precios. El Presidente y el ministro tendrán que explicarlo con mucho cuidado para calmar los ánimos. Es lo mismo que cuando el precio del petróleo internacional sube un montón. Algo que va a ayudar a la Argentina es que el precio del petróleo ha estado cayendo. El hecho de que ciertos precios internacionales hayan bajado compensa de alguna manera la parte de devaluación.

