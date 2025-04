Por la guerra comercial, estiman que la Argentina perdería hasta USD 1.000 M en exportación de petróleo

La guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacudió los mercados internacionales y a los precios de los commodities. Mientras el mundo se mantiene expectante ante una eventual nueva crisis financiera global, el precio internacional de petróleo WTI y Brent, se desplomaron en pocos días desde los USD 70 hasta perforar los USD 60. Luego de tocar el piso de los USD 56, se estableció en torno a los USD 65 tras el cierre de la jornada de este miércoles, tras el anuncio del presidente norteamericano de establecer una pausa por 90 días en la suba generalizada de aranceles. Debido a la caída de los precios internacionales, se espera repercuta en una disminución de los dólares que ingresarán por la exportación de energía.

“En enero de 2025 se exportaron 235.000 barriles diarios por un monto total de 534 millones de dólares; es decir, a un precio promedio de USD 73 por barril. Si baja a USD 60 por barril, las exportaciones a igual volumen caerían en unos USD 100 millones”, explicó a PERFIL José Luis Sureda, exsecretario de Hidrocarburos.

De esta manera, USD 100 millones de acá a diciembre implicaría una reducción de USD 900 millones, en caso de un precio por barril en torno a los USD 60. Cabe recordar que el año pasado las exportaciones de petróleo rondaron los 187.000 barriles por día y generaron unos USD 5.473 millones. Y para este año se esperaban ingresos por ventas de petróleo crudo al exterior por alrededor de USD 6.785 millones, que sumado a otros productos y derivados se proyectaba en un total de USD 10.700 millones.

En la misma línea, Nicolás Galdano, economista especializado en finanzas públicas, fundamentalmente en la industria de hidrocarburos, sostuvo en diálogo con Modo Fontevecchia: “Nosotros hoy estamos exportando 250.000 barriles diarios de petróleo. Con una baja de USD 10, estaríamos perdiendo USD 2,5 millones por día. Es decir, casi USD 1.000 millones menos en exportaciones en el año”.

Por su parte, la consultora Aleph Energy bajó su proyección para la balanza energética de un superávit inicial por USD 7.000 millones a USD 5.500 millones. Es decir, este contexto intencional de acuerdo a estas estimaciones impactarían en el país en unos USD 1.500 millones. “El gas también bajó de precio, y Argentina importa gas, el gas licuado bajó de USD 14 a USD 11/MMBTU, entonces en esa proyección nuestra de la balanza energética tenes todo el efecto entero”, aclaró a este medio Daniel Dreizzen, director de Aleph Energy. Cabe recordar que Argentina logró el año pasado USD 5.668 millones de superávit energético, el más alto en los últimos 18 años.

El posible impacto en Vaca Muerta

“Vaca Muerta sentirá el golpe en materia de inversiones”, expresó a este medio Fernando García Martínez, asesor en comercio exterior. En Argentina el precio guía es el Brent, del Mar del Norte, que se usa como referencia para medir la rentabilidad de proyectos petroleros no convencionales. La duda que se empieza a plantear con un precio de entre USD 60 o USD 65 es sí sigue siendo rentable el desarrollo de inversiones en Vaca Muerta.

“Para los mejores campos de petróleo, como puede ser Loma Campana, La Amarga Chica, un precio de USD 60 por barril sigue permitiendo tener rentabilidad en el desarrollo, siempre y cuando no sea necesario construir infraestructura para poder producir. Hay que recordar que, para un precio igual o menor a 60 USD/bbl, no aplica el 8% de retenciones a la exportación. Las exportaciones de gas natural no se verán afectadas porque los precios no se relacionan con el del petróleo”, subrayó Sureda.

Argentina enfrenta cierta incertidumbre como fruto de la redefinición de flujos globales de inversión en proyectos energéticos. “Si bien el gobierno de Trump busca mantener los precios de la energía en niveles bajos, el sector advierte que no será posible sostener la inversión si el valor del barril (Brent) cae por debajo de los USD 60. Este deseo de contener precios entra en contradicción con la política arancelaria que encarece insumos clave necesarios para nuevas perforaciones y desarrollo de infraestructura, aumentando los costos de producción y reduciendo los márgenes de rentabilidad, en un país en el que la extracción se realiza principalmente por medio del fracking”, señaló un informe de la consultora Paspartú, especializada en energía.

“La coyuntura internacional a partir de los vaivenes que suscitaron la imposición de los aranceles por la administración de Trump, impactan directamente en la producción de hidrocarburos en nuestro país por varias razones. En primer lugar, porque todas las turbulencias a nivel global no ayudan a un país emergente de rentas medias como Argentina que quiere profundizar su participación en el mercado de crudo, pero a la vez comenzar a ser un exportador neto de gas natural licuado (GNL)”, comentó a PERFIL Juan José Carbajales, exsubsecretario de Hidrocarburos y titular de la consultora Paspartú.

Y agregó: “En segundo lugar, porque la reacción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) de subir la producción y estimar que van a tener una actitud proactiva en virtud de de estos vaivenes, eso influye directamente en el precio del crudo, del Brent y eso le pega al break even de de los proyectos en Vaca Muerta si es que se perfora la barrera de los USD 60. Y en tercer lugar, porque Argentina está buscando offtakers para llevar adelante sus proyectos de exportación de GNL. Justo recientemente la Secretaría de Energía aprobó el procedimiento para otorgar esas autorizaciones de exportación hasta por 30 años o al menos no objetarlas”.

Según Horacio Marin, CEO de YPF, a USD 45 se puede desarrollar toda Vaca Muerta. “O sea, con un precio todavía mucho más bajo (del actual) lo podemos desarrollar. Por supuesto ganamos menos plata, claro, pero no perdemos plata, y se puede desarrollar", remarcó en diálogo con Infobae en Vivo.

De acuerdo con Carbajales, las obras de infraestructura que podrían sufrir demoras son: Oleoducto Duplicar X de Oldelval, oleoducto VMOS de YPF, gasoducto Perito Moreno -iniciativa privada TGS-, buque licuefactor FLNG de PAE-Golar.

