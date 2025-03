El CEO de YPF aseguró que desde 2026 "queremos concentrarnos únicamente en Vaca Muerta"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la petrolera está acelerando la desinversión que incluye vender participaciones en proyectos de exploración offshore en Argentina y Uruguay, con el objetivo de concentrarse en la producción en Vaca Muerta.

Marín disertó ante un centenar empresarios en un evento organizado por el IAPG Houston, Estados Unidos.

En su presentación, Marín destacó que en 2024 YPF registró un aumento del EBITDA (ganancias antes de impuestos) ajustado del 15% totalizando US$ 4.654 millones. "Hemos logrado US$ 405 millones en eficiencias en 2024 y llegaremos a US$ 512 millones entre 2025 y 2026", afirmó Marín, según la agencia Reuters.

Javier Milei y el relato de la pauta oficial: en 2024, YPF aumentó casi un 40% el gasto publicitario

"Nos fuimos de los campos maduros y el objetivo es que en 2026 seamos una compañía no convencional resiliente a bajos precios y que podamos repartir dividendos y ganar mucha plata cuando el barril esté muy alto. Nos propusimos ser mejor que cualquier compañía americana del no convencional”, sostuvo el presidente de la empresa estatal.

Y agregó: “Queremos ser una compañía que genere valor extraordinario, que podamos repartir dividendos y que el Gobierno y los inversores hagan lo que quieran con eso, pero nosotros tenemos que lograr ser la compañía más exitosa”.

Objetivo Vaca Muerta

“A partir de 2026 queremos concentrarnos únicamente en Vaca Muerta”, afirmó Marín. “El traspaso de campos maduros es un proceso gigante, el primero que se lleva adelante desde la reforma constitucional de 1994. Santa Cruz y Tierra del Fuego van a ser el leading case que de ahora en más apliquen las empresas cuando quieran quieren devolver áreas a las provincias, en especial cuando los pasivos son más altos que los activos como nos pasó a nosotros”.

En su presentación de resultados, YPF informó que fue la principal productora y exportadora en VAca Muerta, con una producción shale en 2024 que promedió los 122.000 barriles diarios, un 26% por encima del año anterior. En los últimos meses del 2024, la producción alcanzó los 138.000 barriles diarios.

Las exportaciones de petróleo, principalmente a Chile, promediaron los 35.000 barriles diarios en 2024, un 174% superiores al año anterior. En tanto, las reservas de shale P1 de Vaca Muerta fueron de 854 Mboe en 2024, un crecimiento del 13% respecto al año anterior, sostuvo el comunicado de la empresa.

Con respecto al desprendimiento de Metrogas, Marín sostuvo “no es el momento ahora para maximizar el valor para los accionistas. Tenemos que salir antes de 2028 por una cuestión legal, porque termina el Plan Gas y el mercado de gas dejará de estar regulado, pero vamos a salir mucho antes, seguramente, aunque hoy no es el momento”.

LM