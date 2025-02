Horacio Marín de YPF adelantó que "el autodespacho debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta"

Horacio Marín, CEO de YPF se refirió a la medida puesta en marcha recientemente por el gobierno nacional de permitir el auto despacho de combustible, y consideró que "con el tiempo, debería traducirse en un ahorro en el precio final de la nafta".

Vale señalar que la decisión generó mucho malestar y posturas encontradas dentro del sector, con advertencias sobre el impacto en el empleo en las estaciones de servicio, la seguridad para los automovilistas y las dificultades para su implementación.

Para los dueños de estaciones de servicio, el autodespacho de combustible no se instalará en lo inmediato porque requiere inversiones

Marín participó en una entrevista en el programa "Alguien tiene que decirlo" por radio Mitre, y allí se explayó sobre los beneficios del auto despacho en los precios de venta en surtidores, pero también habló de Vaca Muerta, de la factibilidad del proyecto de GNL y de los desafíos del mercado regional de hidrocarburos.

Sobre los precios de la nafta y el impacto que tendría el auto despacho

Entre otras cosas, Marín se refirió a los beneficios que podría traer el auto despacho en las estaciones de servicio, entre los que mencionó mejoras en el servicio, la reducción de costos operativos en las estaciones y por supuesto el impacto en el bolsillo de los consumidores.

"El sistema permitirá a los clientes cargar combustible de manera más rápida y sin intermediarios"

"En el mediano plazo , el autodespacho debería ser más barato que el despacho tradicional, como ocurrió en Estados Unidos. Es lo lógico de esperar, porque r educe costos operativos para la estación".

como ocurrió en Estados Unidos. Es lo lógico de esperar, porque r "Nosotros ya teníamos una estación en Luján de Cuyo con autodespacho, la llamamos Smart o Inteligente. La experiencia nos muestra que este modelo puede funcionar en Argentina, pero lleva tiempo que los usuarios se adapten".

"Vamos a ir acompañando el proceso, porque todavía el usuario necesita acostumbrarse. En Estados Unidos pasó lo mismo, fue un proceso progresivo donde la gente se fue familiarizando con el sistema".

"En cuanto al GNC, no va a haber nunca autodespacho porque es un tema de seguridad. La manipulación de gas requiere protocolos específicos que no pueden ser responsabilidad del usuario".

Sobre el proceso según el cual se fija el precio de la nafta, Marín indicó: "Para nosotros es una combinación de nuestros costos de insumos, que es el precio del petróleo que subió, los valores del aumento de los biocombustibles, los impuestos. Y nosotros tenemos una metodología para tratar de que no hayan subas y bajas muy significativas", dijo.

En la misma línea se refirió a la suba que tendrán los combustibles este mes de febrero: "Como ya les comenté, cuando sube vamos a tener que subir, cuando baja vamos a tener que bajar. Y el aumento fue de 2%, y es el aumento que consideramos que estábamos ok, con la nueva metodología que diseñamos, que no se la podemos contar por radio, porque si no se la estamos dando a la competencia", señaló.

Exportación de GNL y competencia internacional

"El 25 es el año clave para las ventas", le aseguró Marin a Eduardo Feinman y agregó: "Nuestra competencia es Estados Unidos, así que hay que cerrar los contratos lo antes posible para hacerlo una realidad. Y vamos muy bien."

Gira asiática y apertura de mercados

En su entrevista, profundizó el trabajo que estuvieron haciendo en la gira asiática reciente por Japón, Corea, China e India para abrir mercados. "En Japón hablamos de exportar 7 millones de toneladas; en Corea, 3 millones; en China, entre 6 y 7 millones. En India firmamos un MOU con tres compañías para la compra de GNL. El contrato con India puede ser de 5.000 millones de dólares por año. Llevado a 20 años, hablamos de 100.000 millones en exportaciones para YPF, otras compañías y la Argentina.", señaló

Vaca Muerta como motor económico

También se refirió a Vaca Muerta y aseguró que es "el segundo campo argentino".

YPF confirmó su sociedad con PAE para acelerar la exportación de gas licuado desde 2027

"Vamos por muy buen camino. El programa económico ayuda muchísimo y abrió el mundo hacia nuestro producto, tanto el petróleo como el gas. Para el petróleo, el mercado es spot: se licita constantemente y gana el mejor postor. Para el gas, se requieren inversiones muy grandes y compromisos de largo plazo.", señaló.

Factibilidad del proyecto de GNL

"Si tomamos la mitad de las reservas que EE.UU. estima para Vaca Muerta (308 TCF), nos quedan 75 TCF para exportar tras cubrir la demanda local hasta 2050. Este proyecto usa 35 TCF, por lo que es seguro."

Desafíos del mercado regional

"Brasil tiene una dificultad: si llueve, no compra; si no llueve, compra. Es un mercado pseudo spot, por eso el desarrollo de Vaca Muerta no puede depender solo de la región."

