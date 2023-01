Cómo sigue el juicio político a la Corte Suprema en Diputados

La primera jornada del juicio político a los jueces de la Corte Suprema estuvo plagada de cruces y chicanas entre el oficialismo y la oposición. Más allá de los distintos momentos previstos en la comisión de Juicio Político, la oposición está dispuesta a contestar al oficialismo. "No vamos a permitir que vuelvan a instalar su relato como lo hicieron en sus otros gobiernos", dijo a PERFIL una alta fuente del PRO.

Esto se vio, en parte, cuando Vanesa Siley (Frente de Todos), acusó a Juntos por el Cambio de no querer debatir ningún tema. "Ni siquiera los que sí le interesan a la gente", dijo la diputada y destacó el Plan de Pagos de la Deuda Previsional. "Ustedes terminaron un nuevo año con ajuste a los jubilados, caraduras", gritaron Silvia Lospennato (PRO) y Karina Banfi desde sus bancas.

Se espera que el juicio siga la semana que viene con la etapa admisibilidad donde se pone a consideración de los integrantes qué se va a tener en cuenta y qué no a la hora de juzgar, y luego se pasa a la producción del material probatorio. En este punto, Juan Manuel López, vicepresidente de la comisión, anticipó en el recinto, a modo de chicana del oficialismo, si se van a presentar los ministros Sergio Massa y Wado de Pedro a declarar.

Igualmente, el Frente de Todos cuenta en la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard con los números suficientes para vetar distintos pedidos de material probatorio. Esto se verá en las próximas semanas cuando el pleno de la comisión, en línea con lo que Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, dijo al principio de la sesión de este jueves.

El debate

Juntos por el Cambio había anticipado que solo se iba a sentar a debatir cuando el Frente de Todos consiguiera el quórum por su cuenta. Desde temprano los diputados del interbloque opositor caminaron por la zona de la Sala 1 del Anexo A de Diputados. "Me rajo, a ver si llegan a abrir el debate y después vengo", le dijo a este cronista uno de los legisladores que sigue el tema de cerca.

Uno de los primeros en polemizar fue el secretario de la comisión, Omar De Marchi (PRO). Él planteó que la decisión del juicio político es una "puesta en escena". Y que tiene dos objetivos: "no hablar de los problemas importantes del país y manipular la Justicia en Argentina, sobre todo con las novedades del año pasado, de una Justicia que tuvo la valentía con condenar la poder".

Esto despertó la rápida reacción del oficialismo. La primera que salió al cruce fue la mendocina Marisa Uceda: "Se están negando a una agenda urgente que más de una 'caricia a los jubilados' (dijo en referencia a lo que De Marchi había dicho minutos antes), implica que accedan a un plan de deuda previsional". Además, le pidió que "no sea empleado de poderes oscuros".

Otro de los cruces fuertes de la jornada estuvo entre el ex ministro de Educación de Cambiemos Alejandro Finocchiaro (PRO) y el chaqueño Juan Manuel Pedrini (FdT). "No me vuelva a faltar el respeto", gritó el oficialista señalándolo con el dedo. "Yo no le estoy faltando el respeto a nadie", contestó el opositor. Y el otro dijo: "Sí, a todo mi espacio político, y a mis líderes". Se paró y se fue Pedrini.

Un rato antes, el ex ministro había dicho: "Esto es un circo, se están lanzando a una batalla que saben perdida de antemano. Y es raro que hagan eso, y entonces uno tiene que pensar que atrás de esto hay otras intenciones que son tan oscuras que no se pueden decir. lo que están haciendo ahora es tratar de tapar la crisis del país".

El encargado del cierre fue Martínez que hizo un balance positivo de la jornada. "Pudimos abrir esta reunión con el quórum, pero también cuando llegamos había opositores y eso le da validez a la reunión. Hemos hecho un muy buen encuentro", destacó.

AR / MCP