Juicio político a la Corte: JxC busca arrinconar a Massa para que defina su postura

En vísperas del debut de la comisión de Juicio Político en la que el oficialismo emprenderá la acusación por mal desempeño contra los miembros de la Corte Suprema, el interbloque de Juntos por el Cambio reunió a sus representantes en el cuerpo para unificar y afinar la estrategia que llevará al debate.

Entre las cartas que Juntos por el Cambio pondrá en juego para desarticular la iniciativa del Gobierno contra el Poder Judicial, citarán como testigo al ministro de Economía, Sergio Massa, para que blanquee su postura sobre la Corte, en una clara tentativa para "arrinconarlo" en un tema que lo incomoda tanto en lo que refiere a la gestión económica -dadas las advertencias del sector empresarial- como en la interna del Frente de Todos.

Es sabido que los pedidos de juicio político generaron rechazo en el ambiente corporativo, donde alertan sobre un supuesto impacto en la seguridad jurídica de las inversiones en un país donde se ponen en tela de juicio los arbitrajes judiciales de la máxima instancia. Eso podría generar turbulencias en la gestión económica de un ministro que debe sostener frágiles equilibrios con los distintos actores del mercado.

Sergio Massa. FOTO: Télam

Además, el juicio político a la Corte impedirá que avancen proyectos prioritarios para la cartera económica como la ley de blanqueo.

Por eso la citación a Massa no es fortuita sino que tiene la clara intencionalidad política de poner al funcionario entre la espada y la pared. Buscan de esta manera meter cuña en el Frente Renovador, donde aún persistían las dudas por el silencio del jefe del espacio.

De todos modos, los massistas que integran la comisión de Juicio Político, Micaela Morán y Ramiro Gutiérrez, no se despegarán de la línea bajada por el oficialismo para acusar a los jueces.

La oposición propondrá la citación de "Wado" de Pedro

También proponen que concurra a dar explicaciones el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, en coincidencia con el Frente de Todos que también lo citará como testigo.

Quiénes participaron en la "reunión clave" de JxC

Entre otros, fueron parte del cónclave de JxC -que se llevó a cabo en el anexo de la Cámara baja- el vicepresidente de la comisión de Juicio Político y presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López; el jefe de la bancada de la UCR, Mario Negri; el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi (PRO); la secretaria parlamentaria del interbloque JxC, Silvia Lospennato (PRO); Paula Oliveto Lago (CC-ARI), Álvaro González (PRO), Pablo Tonelli (PRO), Sabrina Ajmechet (PRO), Alejandro Finocchiaro (PRO) y Graciela Ocaña (Confianza Pública- PRO).

Este miércoles líderes de JxC se reunieron para definir la estrategia en el juicio político a la Corte impulsado por el oficialismo. FOTO: Twitter / @gracielaocana

También participaron de la reunión a puertas cerradas otros referentes legislativos de los distintos bloques de JxC pero que no integran la comisión como Fabio Quetglas (UCR), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Karina Banfi (UCR), Miguel Bazze (UCR), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Fernando Carbajal (UCR).

Durante el transcurso del encuentro, hubo una queja reiterada respecto a la decisión de Carolina Gaillard de poner a trabajar la comisión por primera vez para analizar esta solicitud de juicio político a la Corte cuando ya venían apilándose decenas de proyectos en ese mismo sentido, algunos de ellos contra el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Mario Negri definió el juicio político como "un gran circo"

Según señaló Negri al término de la reunión, desde el Frente de Todos "pretenden generar un gran circo" para que "no se hable de cómo le va al Gobierno y a Massa con la inflación", y además para tapar la condena a Cristina Kirchner por la obra pública y la causa Hotesur.

La postura de Juntos por el Cambio no variará respecto de lo que ya había trascendido: no darán quórum pero se presentarán a dar el debate cuando el oficialismo haya conseguido el número para habilitar el debate en comisión.

"El planteo del Gobierno es un mamarracho político y jurídico que se desvanece en sí mismo. Nosotros lo vamos a demostrar en la comisión con absoluta seriedad. El pedido de juicio político es de una insustentabilidad absoluta, no tiene ninguna consistencia legal", sentenció el cordobés en diálogo con la prensa acreditada.

Juicio a la Corte Suprema: comienza la batalla política por juzgar a los magistrados

Para Negri, este proceso de juicio político es el "lanzamiento de la campaña política del Frente de Todos para el año electoral".

Por su parte, Lospennato "este intento del kirchnerismo de iniciar el juicio político a la Corte Suprema se inscribe en esta batalla por tratar de instalar el relato del lawfare, buscando la impunidad de la vicepresidenta".

De todos modos, la funcionaria aclaró -confiada- que esta iniciativa del oficialismo "no tiene ninguna posibilidad de prosperar, porque el kirchnerismo no tiene los dos tercios para la destitución", aunque coincidió con Negri en que "van a intentar sostenerlo en una especie de circo político".

López, en tanto, aseguró: "No podemos dejar solo al Congreso cuando la agenda de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner es cargarse la cabeza del Poder Judicial porque no les gusta que la Corte sea independiente, porque no le gustaron dos fallos, pero además porque quieren desprestigiarla a futuro".

El presidente de la bancada que responde al liderazgo de Elisa Carrió indicó, por otra parte, que no van a retirar el pedido de juicio político contra el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti presentado hace cinco años.

"Pero no confiamos en que el oficialismo quiera ir contra Lorenzetti, con Lorenzetti siempre negocian", advirtió. "Nosotros no vamos a negociar ni con Lorenzetti, ni con el Gobierno y en todo caso si se da la posibilidad vamos a tener nuestra propia acusación", graficó.

NA/CA/ED